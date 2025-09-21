Slušaj vest

Odbojkaši Belgije plasirali su se u četvrtfinale Svetskog prvenstva, pošto su u Manili savladali Finsku sa 3:0, po setovima 25:21, 25:17, 25:21.Najefikasniji u selekciji Belgije bio je Fer Reger sa 20 poena, dok je poen manje zabeležio kapiten Sam Dero.

Najbolji učinak u reprezentaciji Finske imao je Jonas Mikael Jokela sa 14 poena.

Belgija će u četvrtfinalu, 24. septembra, igrati protiv aktuelnih svetskih prvaka Italijana.

Dve selekcije su se već sastale u grupnoj fazi, kada je Belgija slavila sa 3:2.

Sutra se igraju dva četvrtfinalna meča između Bugarske i Portugala (9.30) i Sjedinjenih Američkih Država i Slovenije (14.00).

U utorak su na programu dva poslednja meča osmine finala između Tunisa i Češke (9.30) i Srbije i Irana (14.00).

Ne propustiteOstali sportoviKAPITEN SRBIJE POSLE VELIKE POBEDE NAD BRAZILOM: Jedna lasta ne čini proleće…
Marko Ivović
Ostali sportoviSRBIJA U LAKŠOJ POLOVINI ŽREBA: Mogu li odbojkaši do medalje na Svetskom prvenstvu?
srbija-iran-305440.JPG
Ostali sportoviLUDILO U AUTOBUSU - GRMELI SRPSKI HITOVI U MANILI! Odbojkaši pesmom poručili: Ne žuri nam se kući!
odbojkasi.jpg
Ostali sportoviITALIJA PRVAK SVETA! Azurine posle drame srušile Tursku!
profimedia-1035005589.jpg

Odbojkašice Srbije Izvor: MONDO