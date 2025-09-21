Belgija će u četvrtfinalu, 24. septembra, igrati protiv aktuelnih svetskih prvaka Italijana
SRUŠILI FINSKU I ZAKAZALI DUEL SA SVETSKIM PRVACIMA: Odbojkaši Belgije u četvrtfinalu SP
Odbojkaši Belgije plasirali su se u četvrtfinale Svetskog prvenstva, pošto su u Manili savladali Finsku sa 3:0, po setovima 25:21, 25:17, 25:21.Najefikasniji u selekciji Belgije bio je Fer Reger sa 20 poena, dok je poen manje zabeležio kapiten Sam Dero.
Najbolji učinak u reprezentaciji Finske imao je Jonas Mikael Jokela sa 14 poena.
Belgija će u četvrtfinalu, 24. septembra, igrati protiv aktuelnih svetskih prvaka Italijana.
Dve selekcije su se već sastale u grupnoj fazi, kada je Belgija slavila sa 3:2.
Sutra se igraju dva četvrtfinalna meča između Bugarske i Portugala (9.30) i Sjedinjenih Američkih Država i Slovenije (14.00).
U utorak su na programu dva poslednja meča osmine finala između Tunisa i Češke (9.30) i Srbije i Irana (14.00).
