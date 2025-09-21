Slušaj vest

Juniorska kik-boks reprezentacija Srbije ostvarila je veliki uspeh osvajanjem čak 19 medalja na Evropskom prvenstvu u Italiji. Naši mladi kik-bokseri vratili su se sa šest zlatnih, dva srebrna i 11 bronzanih odličja, a treba istaći da su medalje osvojene u svim ringovnim disciplinama.

Do titula prvaka Evrope stigli su: Nada Krivačević, Maša Damjanović, Maša Vereš Matijević, Sonja Vukšić, Jovana Damjanović u disciplini K1 kao i Muhamed Dupljak u lou-kiku.

Srebrom su se okitili Vanja Grbić i Ana Germek u disciplini K1, dok su bronzane medalje osvojili Dominik Šarnjaji, Dušan Žeravić, Mihailo Veljković, Jovan Stevanović, Stevan Sekulić (lou-kik), Sergej Lazović, Luka Jergić, Mateja Stojanović, Marija Vujanović, Petar Dinić (K1) i Amir Hamiti (ful-kontakt).

U generalnom plasmanu ekipno Srbije je zauzela peto mesto, a u disciplini lou-kiku naši mladi kik-boksreri su bili druplasirani iza selekcije Ukrajine koja je doduše bila mnogo brojnija.

„Prvenstvo je bilo veoma kvalitetno i vrlo dobro organizovano. Zadovoljan sam svim našim takmičarama, jer su zaista svi pružili svoj maksimum u ovom trenutku. Pokazali su veliku borbenost“, sumirao je utiske selektor naših kik-boksera Siniša Vladimirović i potom dodao:

„Moram da naglasim da smo greškama sudija oštećeni za tri finala i to kapiten naše selecije Jovan Stevanović, Mihailo Veljković i Stevan Sekulić. Oni bi sigurno stigli do zlata, ostaje veliki žal, ali šta je tu je. Treba istaći da su ovi šampionati svake godine sve kvalitetniji Sve reprezentacije rade i ulažu mnogo. Pojavile su se i neke nove selekcije poput Engleske i Irske koje su uzimale medalje u ringovnim disciplinama i to su neke novine“, zaključio je Vladimirović.