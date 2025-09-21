Slušaj vest

Po drugi put, Beograd je bio domaćin mts IRONMAN 70.3 Belgrade i još jednom je potvrdio status regionalnog centra svetskog triatlona. Ove godine na startu se našlo više od 700 takmičara iz čak 65 zemalja, koji su se takmičili za slotove za Svetsko prvenstvo 2026. u Nici.

1/8 Vidi galeriju Ironman 70.3 Belgrade Foto: mts IRONMAN 70.3 Belgrade

Trka je protekla u odličnoj atmosferi i po idealnim vremenskim uslovima. Ada Ciganlija, kao epicentar takmičenja, odisala je sportskim duhom, dok je Expo zona ponudila bogat sadržaj za posetioce, sponzore i medije. „Organizacija je bila na svetskom nivou,od registracije, organizatora, preko volontera do same završnice. Bilo je pravo zadovoljstvo biti deo ovog događaja“, izjavio je jedan od posetilaca.

Takmičari su se nadmetali u tri discipline, 1,9 km plivanja na Savskom jezeru, 90 km biciklističke vožnje kroz Beograd i okolinu, te 21,1 km trčanja što čini ukupno 113 km ili 70,3 milje. Kategorije su bile podeljene po age grupama, pa su se na stazi našli i takmičari od preko 60 godina, što svedoči o univerzalnosti i inkluzivnosti IRONMAN brenda.

Pobednici i rezultati:

Prema zvaničnim rezultatima my.raceresult.com, u muškoj konkurenciji u ukupnom plasmanu pobedu je odneo Justis Wehrhahn (Nemačka) sa vremenom 03:56:11, dok je u ženskoj apsolutnoj konkurenciji pobedu odnela Lana Gavrilović (Srbija) sa vremenom 04:40:26. U državnom prvenstvu za srpske takmičare pobednik je Strahinja Strelić sa vremenom 04:18:34, dok je pobednica Lana Gavrilović sa vremenom 04:40:26.

Ove godine mts IRONMAN 70.3 Belgrade potvrdio je svoju reputaciju kao savršeno organizovan i bezbedan sportski događaj. Ogromna podrška volontera, institucija i sponzora bila je ključna za realizaciju događaja koji je Beograd još jednom pozicionirao na mapu svetskih sportskih metropola.