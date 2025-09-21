- Poslednjeg dana šampionata je sigurno heroina i sigurno je emotivno i sa puno energije sve prošlo ovo takmičenje koje smo zajedno pratili i hvala Bogu uzeli medalju. Nadali smo se više, ali Angelina je odradila ono što je do nje, vođena trenerom Dragutinom Topićem koji je sjajno odradio posao kao i do sada. U principu smo se obradovali, obradovali naciju i posle velikog takmičenja se ponovo vraćamo sa medaljom. Ivana Španović, Emir Bekrić imaju svoje naslednike, nije tako lako osvojiti svetsku medalju, posebno jedna mala Srbija sa tim kako radimo. Ono što uvek govorimo, mi kao Savez smo uradili dobru smenu generacija, imamo nekoliko sportista koji mogu da se kvalifikuju za Svetsko prvenstvo, plasiraju se dalje, kandidati su za medalje., rekao je Zuković.