Srpska atletičarka Angelina Topić osvojila je bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu u disciplini skok uvis.

Angelina je tako stigla do prve medalje na Svetskom prvenstvu.

Njen otac i trener Dragutin Topić, oglasio se nakon epskog uspeha svoje ćerke:

- Meni je mnogo teško i ja sam na ivici da odustanem kao trener, kao njen otac, jer je teško rukovoditi svoje dete. Kada moraš da budeš trener, a trener mora da bude i džukela i koji će da kaže nešto što otac ne bi nikada. To sam joj rekao pre par treninga, nije bila svađa, već sam se ja svađao sa njom. Rekao sam joj to što sam mislio i što sam morao da kažem, kao trener. Ali, kao otac, nemam pravo to da joj kažem, kao trener moram, ali kao otac ne mogu. I meni je već mnogo teško. Ona je ekstra sportista, voleo bih da ima neki trener koji bi mogao da rukovodi mojom ćerkom. Ne znam kome bih je predao ,ali osećam da je vreme da budem neko ko će biti u senci, da gledam svoje dete. Teško je raditi sa nekim koga više voliš od sebe, na koga se oslanjašm kome treba da pružiš sve na svetu. To ko je prošao razumeće me, ko nije, ne mora. Hvala svima koji su podržavali nju, i ovo nije normalno. Ovo se naplatilo, a da li će još nekad u životu, znaš kako me je briga, ja sam uradio za moju porodicu ono što je bilo do mene. Ona ide sad dalje svojim putem, tu sam sine i idemo do kraja - poručio je Dragutin Topić.

I zaista, Dragutin i Angelina od samog rođenja srpske šampionke imaju poseban odnos, a o njemu je Topić pričao u životnoj ispovesti koju je svojovremeno dao za Kurir.

- Sa Angelinom je najlakše. Ona sama mnogo pomaže. Njen razvoj je takav da najmanje problema pravi. Srećan sam što je tako i što je najbolja. Pubertet je čudna boljka, prošlo je vreme kada joj je smetalo to što smo joj Biljana i ja i roditelji i treneri. Da si me pitao ranije o tome, svašta bih ti rekao. Sad, na sreću, izlazi iz puberteta i lakše je. Naši karakteri nisu ni blizu, više je na majku. Zapravo, nije ni na nju, svoja je. Sofija je osam godina mlađa, ali da ih vidiš zajedno, pitao bi se da li su im isti roditelji. A jesu - govorio je Dragutin Topić 2022. godine, a tada je otkrio i sa kakvim su se problemima suočavali on i njegova supruga Biljana:

- Nego, slušaj ovo! Bilja treba da se porodi sa Angelinom i ja shvatam da sa svoje 34 godine nemam knjižicu! A nema ni ona. Jer nikad nismo išli kod lekara. Tada smo shvatili da stvari u sportu, i atletici, kada pričamo o zaštiti, nisu baš kako treba.

Govorio je tada Topić i da mu je teže kao treneru nego kao takmičaru.

- Teže mi je na tribinama, jer znam i vidim koje stvari i na koji način mogu da te udalje od cilja. Na velikim takmičenjima ti treba da budeš Supermen. A nije svako Supermen.

Dakle, od malih nogu Angelina je imala veliku podršku svog oca Dragutina koji je već tada iza sebe imao filmsku životnu priču. Bio je šampion, pao u kandže kocke, izvukao se, a te 2022. godine otvorio je dušu za Kurir i pričao o svim detaljima njegovog života.

Životna priča Dragutina Topića

Težak čovek. U ove dve reči najbolje opisuje sebe. Tvrdoglav, uporan i impulsivan. Da nije takav, ne bi bio ovo što je danas. Ne samo otac srpske rekorderke u skoku uvis Angeline Topić već i vlasnik i dalje važećeg juniorskog svetskog rekorda. I kad je skakao uvis i kad se borio s vetrenjačama ili sa samim sobom, pa i danas, kad u svom klubu po pravilima koje sam postavlja stvara nove atletske šampione, Dragutin Topić je ostao - samo svoj. I, još nešto - bio je Konstrakta pre Ane Đurić.

Početak

Selio sam se nekoliko puta u životu; na primer, iz centra Beograda u Sremčicu, pa onda nazad u grad, u kom sam kasnije Zvezdaru zamenio Banovim brdom, gde sam i danas. Sad kad ti ovo budem rekao, zvučaće kao da sam mnogo star, ali u ono vreme, kad sam ja bio klinac, sport je bio dostupniji svima.

A znaš i sam kako je to, ideš tamo gde ti ide društvo. Ja sam se tako vukao za tim svojim društvom i u Sremčici, gde je jedini mogući izbor bio fudbal, krenuo sa fudbalom. Logično. Kako sam sazrevao, tako sam postajao svesniji da je individualni sport ono što me krasi. Nije da nisam mogao da budem dobar u kolektivnom sportu, mogao sam, ali baš zbog karaktera o kojem ću da ti govorim opredelio sam se za individualni i tu se najviše pokazao.

Roditelji

Moram da kažem da sam imao i podršku roditelja, koji se nisu mnogo mešali. Bio sam i ostao težak, tvrdoglav i uporan, jer verujem da je ono što radim najbolje za mene i one koji me okružuju. To se ispostavlja kao tačno, iako mnogi to neće da priznaju. Impulsivan sam, volim samoću i da razmišljam. Kad je sport u pitanju, vidim gde su rešenja i trudim se da od dva-tri moguća izaberem najbolje. Kao trener svojim takmičarima dajem slobodu da sami pronađu put. Tu sam da im pomognem.

Tako je nekako bilo otkad pamtim. Imam brata Vojislava i polusestru Sanju iz očevog prvog braka i oni su uvek tu za mene, kao i ja za njih. Drugačiji sam i od oca; on je, recimo, platu doneo i predao majci na upravljanje, a ja ne, ja volim da učestvujem u kućnim dešavanjima, da plaćam, pomognem, šta i koliko mogu.

Škola

Nisam tip koji trpi, pa sam često menjao sredine i tražio onu koja će meni da se prilagodi. Mama Mirjana i tata Miroslav su radili u prosveti. Mama je imala mnogo poznanstava, a ja sam tražio društvo koje će da me prihvati. Nikada to nisam radio zbog ocena, to nije bio problem. Danas nisam u kontaktu sa tim ljudima, jer sam zbog karaktera često menjao društva ili su ona menjala mene.

Prave prijatelje imam samo u sportu i to više iz inostranstva. Danas je to lakše, jer ima više načina. Patrik Sjeberg i ja smo imali istog menadžera i mnogo vremena smo bili zajedno. Šveđanin je pun životnog iskustva i pomogao mi je mnogo puta da šire sagledam život.

Individualac

Proces selekcije u atletici je takav da je trčanje prvo, a tehničke discipline su poslednje. Naročito kod dečaka, gde pubertet dolazi kasnije, pa još ako ste fizički retardant, kao što sam bio ja, koji je morao da sačeka rast i sve što prati fizički razvoj dečaka koji kasni za generacijom. Kasnije sam dobio i na odrazu. E, to su prvi preduslovi. A nisam planirao skok uvis! Sve je puka slučajnost.

Na stadionu Crvene zvezde bilo je takmičenje u troboju tokom kojeg sam trčao, bacao kuglu i prvi put skakao uvis. Pre toga nikad nisam video ni sunđer na koji se pada, a ne da sam probao da skačem. U tom momentu sam u skoku uvis bio najbolji, ali sam nastavio da trčim. Ipak, činjenica da sam pobedio u skoku uvis ostala mi je u malom mozgu. Sve do trenutka kada je nastavnik fizičkog u osnovnoj školi pitao da li neko zna da skače? Javio sam se, iako - ponavljam, skoro da pojma nisam imao! Računao sam, ipak, da znam i digao ruku kao veliki majstor. Ispostavilo se sudbonosnim, jer sam bez ijednog treninga pobedio u školi, opštini, Beogradu i bio treći u Jugoslaviji.

Inače, verujem da veliki trener mora da ima veliki nos, da neprestano njuši i traga za talentom, dok ne nađe dijamant ili, zašto ne, i dijamante koje će da izbrusi. Verujem da sam od njega nasledio dar za procenu talenta. Ne grešim! Možda sam se negde i ogrešio, ali u proceni ovih sa vrhunskim potencijalom greške nema.

Optužba za doping

Ozbiljna tragedija. To mi je najteži momenat u karijeri, ali i njega sam pobedio. Ono u šta sam siguran jeste da sam koristio dozvoljene preparate. Ali ne znam kako ja kao sportista mogu da znam tačan sastav svega što unosim u telo. Pa čekaj, sad na Juniorskom prvenstvu sveta u Kolumbiji takmičari su otrovani hranom iz hotela. Koju su svi jeli. Angelina i Teodora su jedva izašle na takmičenje. I, kao, niko nije kriv! Dešava se. A da ja progutam meso koje je negde kljukano nečim i nešto od preparata, koje nisam uzimao na svoju ruku, to se ne dešava?! To je jedan od glupih postulata. Tada, 2001. godine, psihički sam bio najstabilniji i superioran. Nastupila je smena generacija, nisam imao konkurenciju, pobedio sam na tri takmičenja, neka sam i prekidao, jer sam ostajao bez rivala. Čuvao sam se za Svetsko prvenstvo, na koje nisam otišao. Izgubio sam ne samo te dve godine koliko je suspenzija trajala, već i ko zna koliko docnije, dok se nisam vratio tamo odakle su me sklonili. Deo mog karaktera je želja da budem najbolji, i to me je uz unutrašnje impulse guralo napred.

Kocka

I onda... U to vreme otkrijem čari kocke... Koja me je masakrirala i finansijski i mentalno! A, opet, iz ove vizure mislim da bih se, da nije bilo toga, možda i ubio! Toliko sam bio depresivan i smučio mi se sport. S druge strane, atletiku nisam nikada smatrao poslom. Što je možda i greška, jer sam verovatno i zato imao finansijske debakle. Ona je bila i jeste deo moga bića. Danas ljudi misle drugačije, sve gledaju kroz novac, što nas udaljava od suštine. A to je - biti najbolji. Verujem da ljudi koji duže traju ne misle o novcu i ne gledaju na sport kao na posao, to je pre svega nadmetanje, a lova je posledica. Posledica dugog trajanja je i to da si malo na svoju ruku. Ja živim kako želim. Mogao bih sebe da nađem i u drugim stvarima, ali me ne interesuje. Akreditacija oko vrata i adrenalin na takmičenju mi trebaju. Nekoga vozi lova, nekoga ribe. A mene takmičenje. I uvek za sportistu nađem opravdanje. Strog sam kao trener, ali i osećajan.

Atletika je protiv takmičara

Naš sport je usmeren protiv takmičara. Pravila su takva da se, recimo, kod skoka udalj meri zadnji trag, pa sve devojke vezuju punđe. Uzmi, na primer, skok uvis. Mi jedini na stadionu, uz delimično bacače koplja, nemamo svoj prostor. I sad ti skačeš u drugoj polovini trajanja trke na 10.000 metara, kada se grupa razvuče na čitavu stazu. Spremaš se za skok, koncentracija, adrenalin i pred zalet protrči čovek. Pa sve iz početka. To je retardiran sistem, koji ide za nekom dinamikom. Ili sprinteri. Neko je procenio da izlazak „iz pucnja“ treba da bude za 0,1 sekund, ako ne bude, sledi diskvalifikacija. Kao da zaboravljaju da treniramo godinama i da smo sve što imamo dali za taj rezultat. Sa tim se redovno borim, jer je nelogično da skakači udalj ili troskokaši skaču sa vetrom u grudi ako može da se namesti ili odabere termin kada on duva u leđa. To nije isto, vetar u grudi skraćuje skok i za po 50 centimetara.

Košarka i zakucavanja

Mika je zbog nedostatka novca u atletici morao da iskoračuje iz atletike i radi i sa drugim sportistima. Jednostavno, u košarci i fudbalu je bilo više novca. Otišao je u Suboticu da radi sa košarkašima Spartaka i svojim prijateljem trenerom Goranom Miljkovićem Fincem. Tako sam često boravio na severu Bačke i trenirao u Subotici. Volim košarku, zakucavanja, pa se tako kroz šalu rodila ideja da zaigram za Spartak, što se jedne godine i dogodilo, i to baš protiv Crvene zvezde. Pogodio sam čak i trojku na tom meču! Pobedio sam i slomio tablu tokom takmičenja u zakucavanju na večeri košarkaških zvezda u Novom Sadu 1992, recimo...

Mika je i tamo napravio revoluciju u treningu i naučio me mnogim stvarima, koje danas kao trener koristim.

Kad me ne bude

Ne mislim o tome. Nekada sam kao mlađi, kad su se deca rodila, imao strah od smrti i mislio o njoj. Danas to gledam drugačije. Prolazan sam, kao i svi, i to je to.