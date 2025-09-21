Komarov je ove godine već osvojio bronzu, na Evropskom prvenstvu u Bratislavi
SRBIJA IMA ŠAMPIONA SVETA: Aleksandar Komarov osvojio zlato na Svetskom prvenstvu u Zagrebu
Aleksandar Komarov okitio se zlatnom medaljom na Svetskom prvenstvu u rvanju koje je održano u Zagrebu.
Rvanje Foto: Rvački savez Srbije, Privatna Arhiva
Komarov je u finalu u kategoriji do 87 kilograma grčko-rimskim stilom pobedio Iranca Alirezu Mohmadipijanija.
Komarov je u prvom kolu pobedio Japanca Soha Sakabea 5:3, a u osmini finala bio je bolji od Amerikanca Pejtona Džejkobsona 5:1. On je u četvrtfinalu eliminisao Islama Jevlojeva iz Kazahstana, a u polufinalu je savladao Milada Alizrajeva iz Rusije.
Komarov je ove godine već osvojio bronzu, na Evropskom prvenstvu u Bratislavi.
Našu zemlju na planetarnom šampionatu predstavljala su petorica takmičara: Georgi Tibilov (do 60kg), Sebastian Nađ (do 67kg), Ali Arsalan (do 72kg), Aleksa Ilić (do 77kg) i Aleksandar Komarov (do 87kg).
