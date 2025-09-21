Slušaj vest

Vaterpolisti Novog Beograda izgubili su od Primorca iz Kotora nakon petaraca sa 18:16 u meču poslednjeg, trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona, ali su i pored poraza obezbedili učešće u elitnom takmičenju.

Kotorani su ovim trijumfom osvojili prvo mesto u A kvalifikacionoj grupi, pa će u Ligi šampiona igrati u grupi C zajedno sa ekipama Ferencvaroša, italijanske Breše i rumunske Oradee, dok će Novobeograđani kao drugoplasirani biti smešteni u grupu B zajedno sa Jadranom iz Splita, Jadranom iz Herceg Novog i italijanskim Pro Rekom.

Duel na bazenu SC „11. april“ između Novog Beograda i Primorca bio je veoma uzbudljiv i obilovao je prekoretima. Kotorani su u finišu utakmice imali prednost, ali je Nikola Lukić 50 sekundi pre kraja doneo izjednačnje – 13:13. Imao je vicešampion Evrope i Srbije priliku da trijumfuje, ali je šut Đura Radovića, samo četiri sekunde pre kraja, uz pomoć prečke uspeo da zaustavi golman Primorca Dimtrije Rističević.

Usledeli su peterci u kojima su Kotorani imali više sreće. Radović je u trećoj seriji bio neprecizan, a odlučujući pogodak iz penala za Primorac postigao je Nikola Brkić.

Najzaslužniji za trijumf Primorca bio je Marko Mršić sa čak šest pogodaka, dok su se u redovima Novog Beograda istakli Miroslav Perković i Miloš Ćuk sa po tri gola.

Takmičenje u Ligi šampiona počinje 14. oktobra.