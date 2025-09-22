PRVENSTVO EVROPE NA BRDSKIM STAZAMA: Vesnić posle 11 trkačkih vikenda osvojio sezonsko srebro u EHCC
Srpski automobilista Milovan Vesnić završio je sezonu FIA Šampionata Evrope na brdskim stazama (FIA EHCC) osvajanjem drugog mesta u Grupi 3.
Vesnić je u poslednjoj trci u 2025. na čuvenoj stazi Buzet u Hrvatskoj zauzeo četvrto mesto, ali mu je i to bilo dovoljno da se ovenča sezonskim srebrom.
Nakon 11 trkačkih vikenda, u konkurenciji od 23 vozača drugo mesto je veliki uspeh, posebno kad se uzme u obzir da je u ukupnom plasmanu svih grupa sa više od 100 takmičara iz 16 evropskih zemalja naš as zauzeo petu poziciju.
"Bila je ovo jedna od težih sezona u mojoj karijeri. Borili smo se sa konkurencijom, kvarovima, problemima, finansijama i na kraju uspeli da sve to prevaziđemo. Za mene ovo srebro sija kao zlato. Na kraju smo pobedili ispred Mareka Ribničeka sa samo dva boda prednosti. Verujem da je to nagrada za sav trud i prošlogodišnji maler kad mi je drugo mesto izmaklo za jedan poen. Uspeo sam da se nekako izborim sa konkurencijom koja vozi automobile sa ogromnom prednošću jer imaju pogon na sva četiri točka. Zabeležio sam i dve pobede u sezoni i moram da budem zadovoljan. Verujem da su zadovoljni i ljubitelji auto-sporta u Srbiji, jer ovo je veliki rezultat i za mene i za srpski sport", poručio je Vesnić iz Hrvatske.