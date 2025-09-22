"Bila je ovo jedna od težih sezona u mojoj karijeri. Borili smo se sa konkurencijom, kvarovima, problemima, finansijama i na kraju uspeli da sve to prevaziđemo. Za mene ovo srebro sija kao zlato. Na kraju smo pobedili ispred Mareka Ribničeka sa samo dva boda prednosti. Verujem da je to nagrada za sav trud i prošlogodišnji maler kad mi je drugo mesto izmaklo za jedan poen. Uspeo sam da se nekako izborim sa konkurencijom koja vozi automobile sa ogromnom prednošću jer imaju pogon na sva četiri točka. Zabeležio sam i dve pobede u sezoni i moram da budem zadovoljan. Verujem da su zadovoljni i ljubitelji auto-sporta u Srbiji, jer ovo je veliki rezultat i za mene i za srpski sport", poručio je Vesnić iz Hrvatske.