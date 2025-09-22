Slušaj vest

Muška odbojkaška reprezentacija Bugarske plasirala se u četvrtfinale Svetskog prvenstva na Filipinima, pošto je danas u osmini finala, u Pasaju pobedila selekciju Portugala 3:0 (25:19, 25:23, 25:13).

Najefikasniji kod reprezentacije Bugarske bio je Aleksandar Nikolov sa 19 poena. Martin Atanasov je dodao devet poena, dok je Aleks Grozdanov upisao osam poena.

Kod selekcije Portugala najefikasniji je bio Martins Lorenso sa 10 poena, dok je Nuno Markes dodao šest poena.

Reprezentacija Bugarske će u četvrtfinalu igrati protiv pobednika duela između selekcija Sjedinjenih Američkih Država i Slovenije.

