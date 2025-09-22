Slušaj vest

Reprezentativac Srbije u rvanju, Aleksandar Komarov, juče je osvojio zlatnu medalju na Svetskom prvenstvu u Zagrebu.

Po završetku finalne borbe, Aleksandar je usred Zagreba podigao uvis tri prsta, a onda stao na najviši stepenik pobedničkog postolja i ponosno slušao himnu "Bože pravde".

To su Hrvati shvatili kao provokaciju, a ujedno traže reakciju policije i nadležnih organa.

Sada se povodom toga oglasio sa "Jutarnji list".

- Pre svega, čestitam Hrvatskoj na odličnoj organizaciji Svetskog prvenstva, a takmičarima osvajanje bronzane medalje, što je veliki uspeh. Veoma sam zadovoljan uslovima koje smo imali za vreme Svetskog prvenstva u Zagrebu kao takmičari i zahvaljujući tome smo mogli dati svoj maksimum. Presrećan sam zbog osvojene titule svetskog prvaka, jer se ispunio moj san - rekao je Komarov i potom dodao:

- Što se tiče događaja nakon završetka moje finalne borbe, koji je dobio neželjeni epilog u medijima, želim reći da mi nije bila namera da povredim bilo čije osećaje niti da omalovažim domaćina. Naprotiv, ja sam pokazao prema svojim navijačima tri prsta što simbolizuje tri osvojene medalje za Srbiju do sada. Bio sam evropski prvak, treći na evropskom prvenstvu i sada svetski prvak i zbog te tri medalje sam pokazao tri prsta prema svojim navijačima - dodao je Aleksandar.

1/5 Vidi galeriju Rvanje, grčko-rimski stil do 87 kilograma - Aleksandar Komarov Foto: Screenshot

Ističe da nije znao da njegov gest u Hrvatskoj može da se protumači kao provokacija.

- Ja nisam ni znao da se to može drugačije protumačiti i da to nekoga vređa i uznemirava, žao mi je zbog toga. U svakom slučaju ja zahvaljujem Hrvatskom rvačkom savezu, jer sam dosta vremena proveo na pripremama u Hrvatskoj i veoma sam dobar s momcima iz hrvatskog tima. Četitam još jednom na odličnoj organizaciji i rezultatu - zaključio je rvač za "Jutarnji list".