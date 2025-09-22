Slušaj vest

Džudisti Crvene zvezde još jednom su održali obećanje i priredili pravisportski praznik na međunarodnom takmičenju “Zvezdin kup 2025” ubeogradskim Šumicama.Najbolji mladi borci u konkurenciji starijih poletaca i poletarki,mlađih i starijih dečaka, njih 750 i 63 kluba iz Srbije i pet država regiona, na pet borilišta u hramu džudoa, u Šumicama odmeravali su snage i borili se za titulu najboljeg.

Zvezdin kup 2025 otpočeo je minutom ćutanja u spomen na nedavno preminulog Slavka Obadova, legendu srpskog džudoa, trofejnog reprezentativca, osvajača olimpijske medalje, uvaženog sportskog radnika i voljenog profesora.Učesnike Zvezdinog kupa pozdravila je Marica Perišić trofejna srpska reprezentativka i članica prve postave kluba iz Ljutice Bogdana.

Foto: marko spasojevic

- Draga deco, želim vam da uživate na tatamiju na našem Zvezdinom kupu, da budete hrabri, da izvučete lekcije iz svakog meča i svake

borbe i da budete sve bolji i bolji kada se vratite kući i na treninge.Srećno, bez povreda, i uživajte rekla je Marica Perišić.Nemanja Majdov trofejni Zvezdin džudista između ostalog i osvajač svetskog i evropskog zlata poželeo je mladim takmičarima puno uspeha.

-Draga deco dragi sportisti i šampioni, vi koji ste svakako budućnostnašeg sporta. Nemojte danas da imate tremu, znam da vam sada nijelako, ali verujte mi ovo je najlepši deo života. Ja sam baš u ovoj saliproveo mnogo vremena i učestvovao na petnaestak turnira vašeg

uzrasta. Pobeđivao sam, gubio sam, ali sve je to sastavni deo sporta. Zato vam želim da danas uživate, da iz svake borbe naučite neku

novu lekciju koja će vas sutra dovesti do svetskog vrha. Vaše vremepolako prolazi, a vi ste naša budućnost. Mi računamo na vas. Zato danas želim da najbolji pobedi, da svako od vas pruži svoj maksimum, da se srećni vratite kući – i da, ako Bog da, za desetak godina, baš vibudete ti koji će prenositi ovu poruku mlađima istakao je Nemanja Majdov u poruci mladim džudistima.

Stojan Vujko predsednik DŽK Crvena zvezda i predsednik Skupštine SD Crvena zvezda svečano je otvorio treći Zvezdin kup.

- Draga deco, dragi naši džudisti, uvaženi sportski prijatelji, poštovani roditelji, veliko mi je zadovoljstvo što vas ponovo vidim u ovolikom

broju na Zvezdinom, kupu na kome se već tradicionalno okupljamosvakog septembra. Želim da vam se zahvalim što vašim učešćem i

prisustvom na ovom sportskom događaju, direktno doprinositepopularizaciji i sve većoj masovnosti džudoa, što postižete da naš viteški olimpijski borilački sport, napreduje iz dana u dan i beleži sve bolje rezultate na domaćoj i međunarodnoj takmičarskoj pozornici.

Stojan Vujko je istakao da učešćem na ovom turniru i svim ostalim takmičenjima pod okriljem Džudo saveza Srbije, mladi borci šire lepu

sportsku poruku prijateljstva i solidarnosti.

-Odlukom da izaberete džudo i tatami, kao priliku da se fizički i mentalno razvijate i stavljate na iskušenje vaše granice izdržljivosti i

moć takmičarske veštine, čime ste se zapravo, svrstali u red izuzetnih. U grupu sledbenika, na čijem je čelu veliki i mudri Džigoro Kano, tvorac i ideolog džudo veštine i filozofije. Vi ste, svakako, već pobednici jer ste izabrali da sa svojim sportskim prijateljima na tatamiju učite i napredujete i svakoga dana budete sve bolji i bolji. Ne sumnjam da ćete i danas na takmičenju pokazati sportski duh, fer- plej i izuzenu posvećenost. Želim vam sreću i uspeh na tatamiju. Ovim proglašavam Treći međunarodni Zvezdin kup, otvorenim -

zaključio je Stojan Vujko.

Foto: marko spasojevic

Osvajači medalja

Stariji poletarci do 25 kg: 1. Balsa Vujović (LTT), 2. Andrija

Radovanović (PBG), 3. Pavle Stepić (FAJ), 3. Vuk Đurković (13M), do

28 kg: 1. Novak Milovanović (KAR), 2. Adam Ružanović (ASD), 3.

Dimitrije Lukić (PBG), 3. Andrija Stanojković (JED), do 31 kg: 1.

Strahinja Trifković (NJK), 2. Gvozden Saravija (PBG), 3. Teodor Dotlić

(PBG), 3. Vojin Urošev (AKJ), do 42 kg: 1. Aljoša Miladinović (SKM), 2.

Aleksej Milenković (NIŠ), 3. Aleksa Simčević (ŽAN), 3. Nemanja

Savanović (Ban), do 46 kg: 1. Jovan Kezunović (SPT), 2. Blagoje Krušić

(REK), 3. Filip Bera (PRO), 3. Vuk Janjić (SOK), do 50 kg: 1. Vuk Mitić

(SUA), 2. Jovan Obradović (RAN), 3. Marko Bodvai (PRO), 3. Đorđe

Galac (OJK), preko 50 kg: 1. Ognjen Stefanović (TKS), 2. Vuk Ivić (KTB),

3. Petar Petković (AKT), 3. Đorđe Muharemović (OLI), Starije

poletarke do 25 kg: 1. Jovana Grozdanović (BOR), 2. Anđela

Mihajlović (BOR), 3. Una Todorović (PRO), 3. Morena Zec (PBG), do

28 kg: 1. Lana Kaličanin (NIŠ), 2. Dragana Stanojević (CEM), 3. Petra

Stojković (TAM), 3. Helena Ćiraković(IPN), do 31 kg: 1. Milana

Miljanović (CEM), 2. Ema Mišić (CAR), 3. Petra Jovanović (VIN), 3.

Mila Bakoč (PBG), do 34 kg: 1. Olga Manjenčić (PBG), 2. Nevena Jović

(PBG), 3. Petra Novaković (TKS), 3. Sofija Radojković (SOK), do 38 kg:

1. Nia Nedimović (NJK), 2. Tisa Ormanović (CZB), 3. Nika Nikolić (IZJ),

3. Lucija Garić (SLA), do 43 kg: 1. Nika Radić (PBG), 2. Magdalena

Hasanbegović (KTB), 3. Tatjana Đurišić (TAM), 3. Mila Pađan (TSK),

preko 43 kg: 1. Hana Sturanović (IPN), 2. Atina Stanković (CZB), 3.

Helena Joksimović (FAJ), 3. Marija Dedović (BAM), mlađi dečaci: 1. do

30 kg: 1. Nikola Maletić (AKJ), 2. Aleksandar Vukosavljev (NJK), 3, Ilija

Pejak(Oka), do 34 kg: Luka Lizdek (PBG), 2. Dušan Nešić (SOK), 3.

Despot Markov (PRO), 3. Mateja Jelenić (ZEM), do 38 kg: 1. Aleksa

Trifković (NJK), 2. Dušan Janković (NIŠ), 3. Vasilije Šekularac (CZB), 3.

Arsenije Perišić (RAD), do 42 kg: 1. Mihajlo Andrić (NJK), 2. Aleksa

Vlačo (CZB), 3. Konstantin Bogić (SUA), 3.Dušan Terzić (OKA), do 46

kg: 1. Plamen Saravija (PBG), 2. Đorđe Andrejević (PBG), 3. Momčilo

Draganić (NJK), 3. Novak Kurjakov (NJK), do 50 kg: 1. Janko Potić

(I10), 2. Konstantin Marinković (CZB), 3. Uroš Erhartić (SLA), 3.

Mihajlo Filipović (SUA), do 55 kg: 1. Ognjen Guberinić (CZB), 2.

Dimitrije Miladinović (SUA), 3. Kosta Mijušković (13M), 3. Konstantin

Milosavljević (SUA), do 60 kg: 1. Matija Pavlović (TKS), 2. Filip Kačar

(OJK), 3. Rastko Cvijić (OJK), 3. Matija Grašić (SOK), do 66 kg: 1. Đorđe

Vuletić (FAJ), 2. Jovan Popović (FAJ), 3. Viktor Zarić (OJK), 3. Stefan

Jakšić (OKA), preko 66 kg: 1. Bogdan Jovanović (ASD), 2. Ivan Glozik

(JED), 3. Marko Dukić (CZB), 3. Radan Čigoja (AKJ), mlađe devojčice

do 32 kg: Elena Trepšić (NIŠ), 2. Valentina Stančić (PRO), 3. Danina

Božić (PBG), 3. Jana Kocić (TKS), do 36kg: 1. Maša Radosavljević

(ASD), 2. Jovana Tomašević (TKS), 3. Tara Andrejević (KAR), 3. Iva

Matunović (IPN), do 40kg: 1. Jelena Stančić (PRO), 2. Marina Kisić

(PBG), 3. Hristina Dimitrijevski (DIN), 3. Neda Mladenović (MLA), do

44kg: 1. Ina Čadevski (NJK), 2. Helena Drljević (ČUK), 3. Sara Drljača

(PBG), 3. Mina Blagojević (PBG), do 48kg: 1. Lara Nešović (ŽAN), 2.

Milica Lopičić (PBG), 3. Dunja Arsić (ASD), 3. Nađa Kojić (OLI), do

52kg: 1. Ksenija Garić (SLA), 2. Sara Rakić (I10), 3. Katarina Milovanov

(PRO), 3. Jovana Matijašević (OML), do 56kg: 1. Maša Vukičević (IPN),

2. Milica Cojić (ASD), 3. Staša Simanić (DIN), 3. Mila Kostić (FAJ),

preko 56kg: 1. Mila Stepanović (ASD), 2. Jovana Janošević (TSK), 3.

Jana Koprivica (PRO), 3. Nikolina Mehmedović (REK), starije

devojčice: do 40kg: 1. Darija Perišić (RAD), 2. Kasija Mirić (PBG)

do 44kg: 1. Elena Pavlović (PRO), 2. Danica Ovuka (JRU), 3. Sara

Stevanović (SOK), 3. Nina Nasković (VOŽ), do 48kg: 1. Mina

Miočinović (ŽAN), 2. Bojana Batinić (NJK), 3. Nikolina Mićalović

(SUA), 3. Kaja Ivančić (SLO), do 52kg: 1. Divna Milanović (TAM),

2. Anđela Marinković (OJK) 3. Dunja Drašković (CZB), 3. Mila

Ćesarović (ŽAN), do 57kg: 1. Emilija Šarović (CZB), 2. Una

Ranković (NJK), 3. Sofija Stanković (CZB), 3. Helena Ružanović

(ASD), do 63kg: 1. Lena Stevanović (SOK), 2. Neja Jenuš (SLO), 3.

Eleonora Ćetković (CZB), 3. Ema Rožan (SLO), preko 63kg: 1.

Emilija Milovanović (ŽAN), 2. Lena Kovačević (PRO), 3. Đurđija

Jovanović (ASD), 3. Nina Rapajić (CZB)