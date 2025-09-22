POZNATI RIVALI NOVOG BEOGRADA I RADNIČKOG U LIGI ŠAMPIONA: Srpskim klubovima neće biti lako!
Ovog vikenda završeni su kvalifikacioni turniri za plasman u Ligu šampiona, pa je poznato izgleda kompletan sastav učesnika grupne faze elitnog evropskog takmičenja.
Igraće se u četiri grupe sa po četiri tima, a Srbiju će predstavljati šampion Srbije i Regionalne lige, odnosno vicešampion Evrokupa kragujevački Radnički i vicešampion Evrope Novi Beograd.
Radnički je kao šampion izborio direktan plasman u grupnu fazu Lige šampiona, a posle završenih kvalifikacija saznao je imena svih rivala u Grupi A. To su: Olimpijakos, Vašaš i Mladost.
Novi Beograd je uspešno prošao kvalifikacije, a posle poraza na penale od Primorca u poslednjem kolu kvalifikacija, Novobeograđani su smešteni u Grupu B, gde će igrati igrati sa Jadranom iz Splita i iz Herceg Novog i Pro Rekom.
Liga šampiona počinje 14. i 15. oktobra, a ovo su sastavi svih grupa:
Grupa A: Radnički, Olimpijakos, Vašaš i Mladost.
Grupa B: Jadran HN, Jadran S, Pro Reko, Novi Beograd.
Grupa C: Ferencvaroš, Oradea, Primorac, Breša.
Grupa D: Marselj, Barseloneta, Hanover, Sabadelj.
Radnički će u prvom kolu 14. oktobra dočekati Vašaš, a Novi Beograd će iste večeri biti domaćin moćnom italijanskom Pro Reku.