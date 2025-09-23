Srbija protiv Irana u osmini finala SP na Filipinima
ODBOJKAŠI IGRAJU ZA ČETVRTFINALE SVETSKOG PRVENSTVA: Evo gde možete pratiti prenos meča Srbija - Iran
Odbojkaši Srbije sastaju se sa Iranom u utakmici osmine finala Svetskog prvenstva na Filipinima.
Srbija je nakon fantastičnog trijumfa nad Brazilom izborila plasman u u osminu finala sa prve pozicije u grupi i otvorila joj se lepa šansa da uključi u borbu za medalju.
Meč se po srpskom vremenu igra od 14 časova.
Bolji iz ovog duela u četvrtfinalu će se sastati sa pobednikom meča Češka - Tunis.
Taj meč je na programu nešto ranije od 9.30 časova.
Utakmicu moižete pratiti na kanalima "Arene sporta" a tekstualni prenos meča na našem sajtu.
