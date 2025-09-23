Slušaj vest

Odbojkaška reprezentacija Srbije danas od 14.00 časova igra protiv selekcije Irana u meču koji odlučuje putnika u četvrtfinale Svetskog prvenstva.

Posle sjajne pobede nad Brazilom (3:0), pred srpskim momcima je još jedan težak izazov, duel s rivalom iz Lige nacija.

Odbojkaška reprezentacija Srbije posle pobede nad Brazilom Foto: Ossrb.org

Nakon ubedljivog poraza od Češke u prvom kolu, mnogi su već otpisali Srbiju. Ipak, izabranici Georgea Krecua pokazali su karakter i inat, te spektakularnom igrom eliminisali moćni Brazil rezultatom 3:0.

Reprezentativac Srbije Stefan Negić istakao je u razgovoru za Sportski žurnal da je ključ uspeha bila mirna glava i vera u tim:

- Znali smo da su nam potrebne dve pobede. Nije bilo jednostavno, ali igrali smo na sve ili ništa. Svi smo primetili komentare da smo već ispali, a možda nas je baš to dodatno motivisalo i izvuklo najbolje iz nas - rekao je Negić.

Stefan Negić, odbojkaški reprezentativac Srbije Foto: OSSRB

On je naglasio i da je leto bilo izuzetno teško zbog brojnih povreda.

- Celo leto smo imali problema, to nam je obeležilo i pripreme i dolazak na prvenstvo. Najteže je bilo da izađemo na teren što kompletniji i spremniji.

Današnji duel sa Iranom biće prilika za revanš zbog poraza u Beogradu tokom Lige nacija.

- Dobro poznajemo protivnika, igrali smo protiv njih i izgubili kod kuće. Sada želimo da im uzvratimo. Na turniru smo već videli mnogo iznenađenja, svako svakog može da pobedi. Mi ćemo sigurno dati sve što imamo da prođemo dalje.

Srbija - Iran 10:7

Baš kao što je selekcija Srbije pretrpela promene u sastavu, isti je slučaj je i sa Iranom. Na ovogodišnjem prvenstvu tim Roberta Pjace, novog predvodnika struke, u grupnoj fazi bio je drugi sa pet bodova.

Iran i Srbija na velikim takmičenjima, ali i u prijateljskim mečevima, ukrstili su koplja ukupno 17 puta. "Orlovi" su slavili 10 puta, rival je zabeležio sedam pobeda.

Srpski libero objasnio je šta će biti presudno u današnjem susretu.

- Iran ima skoro istu ekipu kao u Ligi nacija, osim što im fali korektor. Znamo ih dobro, a poraz u Beogradu nam je dodatna motivacija. Protiv Brazila smo odigrali najbolje dosad, ispoštovali svaki dogovor, i to je donelo rezultat. Verujem da neće odlučiti jedan element igre, već da svi moramo da budemo na visokom nivou. Stariji igrači su tu da povuku, a svako mora da uradi svoj deo posla. Ako to ispunimo, rezultat će biti pozitivan - zaključio je Negić.



Pobednik duela Srbija - Iran u četvrtfinalu će igrati protiv boljeg iz meča Tunis - Češka.