Srbija će od 14 časova protiv Irana igrati meč osmine finala na šampionatu planete u Manili, a poznato je protiv koga će igrati naša reprezentacija u slučaju uspeha.

Pobednika meča Srbija - Iran čeka Češka koja je u tri seta pobedila Tunis rezultatom 25:19, 25:18, 25:23.

Naravno, prvo ćemo sačekati duel osmine finala naših odbojkaša u kojem će imati ulogu favorita.

Odbojkaška reprezentacija Srbije SP 2025 Foto: OSSRB, Ossrb.org

Ukoliko je opravdaju dobiće priliku da se revanširaju Češkoj za poraz u prvom kolu grupne faze.

Nakon tog poraza situacija za Srbiju nije bila dobra, ali su usledile velike pobede protiv Brazila i Kine i plasman u narednu fazu.

