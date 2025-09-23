Slušaj vest

Prvenstvo planete u šah-boksu koji će se ove godine održati u hali Lagator u gradu na reci Drini, od 23-29. septembra ugostiće takmičare iz 22 zemalje, sa svih strana meridijana. Srbija će ugostiti takmičare u hibridnom sportu koji kombinuje društveni šah sa borbenim sportom boksom na njihovom putu ka osvajanju medalja koje sportistima život znače.

U borbi za tron na Svetskom prvenstvu u šah-boksu u Loznici naći će se takmičari iz: Argentine, Azerbejdžana, Belorusije, Kanade, Češke, Gambije, Nemačke, Estonije, Francuske, Gruzije, Čilea, Indije, Italije, Litvanije, Letonije, Libana, Rusije, Švajcarske, Tahitija, Turske, SAD i Uzbekistana.

Svečana ceremonija otvaranja šampionata planete u šah-boksu u lozinčkom Lagatoru zakazana je za 23. septembar u 19:00 časova, uz direktan TV prenos na TV Arena Fight, kada će nakon smotre sportista sve prisutne zabaviti muzička ekipa koja je obeležila eru svima poznatu kao devedesete.

Povratak u devedesete Foto: BSS

I mlađe i starije generacije ujedinjene su ovim žanrom muzike koji nikada nije izašao iz mode, koji je prepun pozitivne energije koji je svakodnevno pre 30 godina punio diskoteke i klubove i činio svaku veče Novom godinom.

“Očekujemo sjajnu zabavu i povratak više od 30 godina unazad, u vreme kada smo svi sa nestrpljenjem isčekivali veće i odlazak na dobru partiju žargonski rečeno “đuske”, sa kojih bi se vraćali puni dobrih vibracija, raspoloženja, energije. Bilo je to vreme kada je upravo šah-boks krenuo sa svojim osnivanjem i korakom u istoriju, vreme kada su se ljudi uživo družili, plesali i više voleli, vreme kada nije bilo mobilnih telefona i kada smo svi isčekivali neki novi muzički hit koji će nas protresti svojim dobrim ritmom. Odlučili smo se da svečano otvaranje Prvenstva sveta u šah-boksu 2025, čiji smo ponosni domaćini, gde ćemo imati takmičare sa svih kontinentata sveta, osim Australije, napravimo u vidu jedne sjajne žurke koja će nas ispuniti talasom sjajne energije i ovo takmičenje uvesti u jednu priču punu ljubavi, druženja uz borbu snage i uma koji i čine ovaj sport. Adrenalinski start za adrenalinski sport” – objašnjava predsednik Bokserskog saveza Srbije Nenad Borovčanin.

U svet šah-boksa uvešće nas žurka “Oseti devedesete” gde će se na sceni smenjivati: Ivan Gavrilovića sa čuvenih "200 na sat", Slađana Delibašić, Models, Baki B3, Trik FX, Beat street…

Šah-boks je sport u kome dva takmičara igraju naizmenično runde blic šaha i boksa dok jedan ne pobedi matom ili nokautom. Takođe je moguće pobediti vremenskom kaznom kao u normalnom šahu, i bokserskom odlukom ako je u šahovskoj rundi nerešeno. Obično se događaji održavaju u bokserskom ringu koristeći amatersku boksersku opremu i pravila. Šahovska runda se takođe igra u ringu sa pomeranjem stola, table i sedišta u i van ringa za svaku rundu.

Spektakularan sport koji spaja nespojivo, koji zahteva raznovrstan skup veština, izuzetnu smirenost i koncentraciju, ali i igru i mozga i srca učiniće da Srbija zemlja sporta i grad Loznica u suton septembra 2025. budu deo velike mape najvećih sportskih događaja planete i epicentar šah-boksa.

