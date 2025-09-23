"Želim da ostanem skroman jer možemo biti mnogo bolji. Ovo je bio meč gde nam je iskustvo bilo nepotrebno, ovih 11 igrača su skapirali moj odbojkaški jezik nešto kasnije, ali vidite ih. Mnogo su srećni. Srećan sam i ja. Ovo danas je bila jedna utakmica i za dva dana imamo novi veliki meč. Već sam prestao da slavim. I oni takođe moraju da prekinu. Protivnik (Češka) je danas igrao ranije i imaju više vremena za oporavak, a moramo i mi da se odmaramo i spremimo za četvrtfinale", rekao je Pjaca.