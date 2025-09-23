Slušaj vest

Odbojkaška reprezentacija Srbije posle velike drame zaustavljena je od Irana u osmini finala Svetskog prvenstva.

Detalji sa utakmice Srbija - Turska

Naša selekcija je dva puta vodila, ali je u odlučujućem petom setu ostala bez snage.

Možda bi "Orlovi" izborili četvrtfinale da u nekoliko navrata sudijska dvojka Čag Ozan Sarikaja i Mari-Katerin Bulanže, nije donela kontroverzne odluke.

Turčin, kao glavni sudija, i Belgijanka, kao pomoćni, gotovo u svakom setu su ojadili Srbiju.

Tako je zabeležen trenutak kada je Turčin sudio prelaz na mreži našoj ekipi, iako on uopšte nije postojao. To je kasnije pravdao time da je "video mali prst" kako prelazi preko mreže.

Druga evidentna greška sudija viđena je u finišu trećeg seta. Srbija je imala prednost od četiri poena i praktično dobijen set. Međutim, Turčin je posle čelendža jedan poen dosudio Irancima iako je lopta otišla u aut posle njihovog napada. Sarikaja je svirao kontakt našeg igrača sa loptom i izazvao pravu buru naših igrača i stručnog štaba. Pošto je poen prikazan na video-bimu u hali u Manili i pošto je bilo očigledno da naš igrač nije dotakao loptu, usledili su još burniji protesti naše ekipe. Čak su se i igrači dve reprezentacije posvađali, pa je Belgijanka morala da razdvoji igrače.

Sudija je dodelio i žuti karton Jovoviću.

Iran je nanizao potom četiri poena, koristeći dekoncentraciju srpskih igrača, ali je set ipak pripao Srbiji.

Iran će u četvrtfinalu igrati protiv Češke.