Francuski rukometaš Žunior Tuzolana novi je igrač Vardara iz Skoplja, saopštio je makedonski vicešampion.
Vardar je angažovao 30-godišnjeg Žuniora Tuzolanu koji igra na levom krilu, kao zamenu za Mahamadua Keitu, koji će biti van terena nekoliko meseci zbog operacije ramena.
Kako se navodi u saopštenju, Tuzolana je angažovan do kraja polusezone, uz mogućnost da se saradnja nastavi do kraja ove takmičarske sezone.
On je došao iz ekipe Seson iz Francuske, gde je igrao poslednje četiri sezone. ; Ranije je igrao za Pon-Kombo, Istr i nekoliko sezona za Nant. Prošle godine je odigrao 24 utakmice u francuskoj ligi i postigao 49 golova.
Skopski Vardar će ove sezone, osim u makedonskom prvenstvu, igrati i u grupnoj fazi Lige Evropa.
