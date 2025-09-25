Slušaj vest

Margarida Korseiro, model i glumica iz Portugala, široj javnosti je postala poznata kada se našla u ljubavnom trouglu sa dvojicom poznatih sportista.

Margarida je bila u vezi sa sunarodnikom, fudbalerom Žoaom Feliksom, kada je upoznala svog sadašnjeg momka, vozača Formule 1 Landa Norisa.

Noris ove godine vozi sjajno, trenutno je drugi u ukupnom plasmanu iza timskog kolege Oskara Pjastrija, ali ne može da se pohvali učinkom na poslednjoj trci održanoj u Azerbejdžanu.

Noris je stigao tek sedmi, čime je razočarao svoje fanove.

No, njih je razgalila lepa Margarida. Portugalka je često u padoku uz svog momka, ali ovog puta je izabrala da ode na Bali na odmor.

I odatle pošalje fotografije na kojima se vide njene zavidne obline.

Na jednoj od fotografija pozira pred ogledalom u belo-smeđem bikiniju, a pratitelji su je obasuli komplimentima.

Magi je poreklom iz Santarema u Portugalu i ima više od 2.2 miliona pratilaca na Instagramu i oko 800.000 na TikToku.