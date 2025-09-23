Slušaj vest

Rvač Aleksandar Komarov doneo je Srbiji zlatnu medalju na Svetskom prvenstvu održanom u Zagrebu.

Rus koji nastupa za Srbiju postao je svetski šampion u kategoriji do 87 kilograma grčko-rimskim stilom pošto je savladao Iranca Alirezu Mohmadipijanija.

Međutim, hrvatski mediji su u prvi plan stavili to što je Komarov dizao tri prsta i tako slavio trijumf.

Komarov je kasnije objasnio da je to uradio zato što je to bila treća medalja koju je osvojio za Srbiju.

"Prema svojim sam navijačima pokazao tri prsta, što simbolizuje tri osvojene medalje za Srbiju do sada. Bio sam evropski prvak, treći na evropskom prvenstvu i sada svetski prvak, i upravo zbog te tri medalje pokazao sam tri prsta svojim navijačima. Nisam ni znao da se to može drukčije protumačiti i da bi to nekoga moglo uvrediti ili uznemiriti, žao mi je zbog toga", rekao je Komarov.

No, to nije ništa prema onome što je Komarov uradio na pobedničkom postolju.

Na društvenim mrežama se pojavio snimak nastao tokom dodele medalja. Komarov je odbio da nosi šal sa znacima šahovnice, za razliku od ostalih takmičara. Komarov je šal držao u ruci, a ne oko vrata. To je izazvalo novi veliki bes hrvatske javnosti koja u komentarima traži da mu se doživotno zabrani ulaz u Hrvatsku.

