NEZAPAMĆEN UŽAS! TRENER UPUCAN NA TERENU PRED DECOM! Horor scene kakve se retko viđaju - čuli se pucnji, a onda je jedan mladić samo pao! VIDEO
Velika drama dogodila se u gradu Kejti u Teksasu, blizu Hjustona, kada su se tokom zagrevanja pred dečju bejzbol utakmicu začuli pucnji.
Na terenu "The Rac", gde su se deca spremala za početak meča, iznenada je došlo do pucnjave, a jedan trener je pogođen metkom u rame.
Prema informacijama policije, trojica osumnjičenih su pucala iz obližnjeg polja, direktno u pravcu sportskog terena. Trener (27) je odmah prebačen helikopterom u bolnicu, gde mu je ukazana pomoć. Na sreću, njegovo stanje je stabilno i pušten je na kućno lečenje.
U trenutku pucnjave, deca, roditelji i treneri su u panici bežali sa terena. Svedoci kažu da je scena izgledala kao iz horor filma.
Motiv napada još nije poznat, a policija nastavlja potragu za napadačima.
