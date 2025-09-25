Slušaj vest

Velika drama dogodila se u gradu Kejti u Teksasu, blizu Hjustona, kada su se tokom zagrevanja pred dečju bejzbol utakmicu začuli pucnji.

Na terenu "The Rac", gde su se deca spremala za početak meča, iznenada je došlo do pucnjave, a jedan trener je pogođen metkom u rame.

Prema informacijama policije, trojica osumnjičenih su pucala iz obližnjeg polja, direktno u pravcu sportskog terena. Trener (27) je odmah prebačen helikopterom u bolnicu, gde mu je ukazana pomoć. Na sreću, njegovo stanje je stabilno i pušten je na kućno lečenje.

U trenutku pucnjave, deca, roditelji i treneri su u panici bežali sa terena. Svedoci kažu da je scena izgledala kao iz horor filma.

Motiv napada još nije poznat, a policija nastavlja potragu za napadačima.

