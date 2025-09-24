Slušaj vest

Sainc je ove godine prešao u Vilijams i posle početnih poteškoća u sezoni, uspeo je da osvoji treće mesto prošle nedelje u trci za Veliku nagradu Azerbejdžana, što je prvi plasman Vilijamsa na pobedničko postolje od 2021. a tek drugi u poslednjih osam godina.

To je takođe bio i njegov najbolji rezultat otkako je otišao iz Ferarija, nakon što je ekipa angažovala sedmostrukog svetskog šampiona Luisa Hamiltona. Španski vozač, koji je ostvario četiri pobede u Ferariju, odbio je nekoliko ponuda kako bi prešao u Vilijams.

"Za mene nije pravdanje o prelasku u Vilijams. Uvek sam verovao u ovaj projekat. Rekao sam to u više navrata i reći ću ponovo - ovo je moj životni projekat. Ako uspem da vratim Vilijams da bude konkurentan i da pobeđuje u trkama, to je sve do čega mi je stalo i u to ću uložiti naredne tri godine svog života, sav trud i posvećenost", rekao je Sainc za Skaj.

"Takođe, znam da mogu to da uradim, pošto mislim da sam dobar u vođenju tima", dodao je on.

1/21 Vidi galeriju Formula 1 2025/2026 Foto: Mark Sutton / Getty images / Profimedia, NELSON ALMEIDA / AFP / Profimedia, FLORENT GOODEN / AFP / Profimedia

Vilijams je peti u konkurenciji konstruktora sa 101 bodom, što je više nego što je ekipa osvojila u prethodnih sedam sezona - 84.

Sve do prošlog vikenda, više od 80 odsto bodova za Vilijams osvojio je Aleksander Albon, koji ima najbolju sezonu u karijeri. Sainc je rekao da je uvek verovao da će rezultati doći, verujući da se brže prilagodio novom bolidu nego drugi vozači koji su ove godine promenili timove.

"To je više potvrda 14 trka koje sam imao, što je dobar tempo, dobra adaptacija. Mislim da od svih koji su promenili ekipu, da sam jedan od onih koji se najbrže prilagodio bolidu, ali nisam postizao rezultate, pa nisam imao dokaz za to. Ali rezultat kakav je bio u nedelju, mogao sam da pokažem da je tempo bilo ono što mi je potrebno", naveo je Sainc.

On je 12. u šampionatu sa 39 bodova manje od Albona.

"Ova godina je bila izuzetno frustrirajuća zbog toga što nije bilo rezultata, zbog stvari koje su van moje kontrole, stvari koje kontrolišem, loše sreće. Uvek sam govorio timu, kad god se ukaže prva prilika da se borimo za podijum, sve dok nam se ništa ne desi i možemo da se popnemo na podijum, biću srećan. I upravo to se dogodilo", rekao je Sainc.

Šampionat Formule 1 nastavlja se 5. oktobra trkom za Veliku nagradu Singapura.