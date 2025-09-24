FUDBALSKA LEGENDA (45) IZVRŠILA SAMOUBISTVO! Strašna tragedija uzdrmala sportski svet!
Bivši NFL as i nekadašnja zvezda Sinsinati Bengalsa, Rudi Džonson, tragično je preminuo u 45. godini, potvrdili su zvaničnici policije u Floridi.
Prema navodima američkih medija, Džonson je izvršio samoubistvo u utorak ujutru.
Tokom karijere, Džonson je ostavio dubok trag u dresu Bengalsa, za koje je nastupao od 2001. do 2007. godine, dok je poslednju sezonu proveo u redovima Detroit Lajonsa. Bio je prepoznat kao jedan od najpouzdanijih i najčvršćih raning bekova svoje generacije, ostavivši neizbrisiv trag u NFL-u.
Povodom užasne tragedije oglasio se prvi čovek Bengalsa, Maјk Braun.
- Rudi јe bio sјaјan čovek i izvanredan igrač. Sa velikom tugom primamo vest o njegovoј smrti. Porodici i naјbližima izražavamo naјiskreniјe saučešće - rekao јe Braun.