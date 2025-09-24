Slušaj vest

Muška odbojkaška reprezentacija Italije plasirala se danas u polufinale Svetskog prvenstva na Filipinima, pošto je u četvrtfinalu pobedila Belgiju 3:0 u setovima (25:13, 25:18, 25:18).

U ekipi Belgije Fere Rehers postigao je 13, a Sem Dero 11 poena.

Branilac titule Italija će u polufinalu igrati protiv boljeg iz današnjeg duela Poljske i Turske.

U četvrtak se igraju preostala dva četvrtfinala: SAD - Bugarska i Češka - Iran.

