Italiju su do pobede predvodili Robrto Ruso sa 12 poena, Alesandro Mikeleto sa 11 i Matija Botolo sa 10 poena.
POČISTILI BELGIJANCE U ČETVRTFINALU! Odbojkaši Italije se plasirali u polufinale Svetskog prvenstva!
Muška odbojkaška reprezentacija Italije plasirala se danas u polufinale Svetskog prvenstva na Filipinima, pošto je u četvrtfinalu pobedila Belgiju 3:0 u setovima (25:13, 25:18, 25:18).
U ekipi Belgije Fere Rehers postigao je 13, a Sem Dero 11 poena.
Branilac titule Italija će u polufinalu igrati protiv boljeg iz današnjeg duela Poljske i Turske.
U četvrtak se igraju preostala dva četvrtfinala: SAD - Bugarska i Češka - Iran.
