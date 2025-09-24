Slušaj vest

Na svetskom prvenstvu u biciklizmu, koje se održava u Kigaliju, glavnom gradu Ruande učestvovaće i dvojica srpskih biciklista
Ognjen Ilić i Rastko Nikačević.

Biciklizam Foto: Stefano Cavasino / AFP / Profimedia, Promo

 -Rastko će voziti u juniorskoj konkurenciji drumsku trku u petak 26. septembra, a Ognjen drumsku trku u konkurenciji seniora u nedelju 28. septembra - kaže predsednik BS Srbije Dušan Gojić koji će učestvovati na Kongresu UCi.

Biciklizam, Biciklistička trka Izvor: Kurir