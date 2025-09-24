Slušaj vest

Svetski šampion u rvanju grčko-rimskim stilom Aleksandar Komarov rekao je, po dolasku u Beograd sa nedavno održanog Svetskog prvenstva u Zagrebu, da je srećan zbog osvajanja zlatne medalje.

Komarov je jedini rvač u istoriji koji je bio svetski šampion u kadetskoj, juniorskoj, uzrastu do 23 godine i seniorskoj konkurenciji.

- Hvala Rvačkom savezu Srbije i svim ljudima koji su uz mene. Bilo je veoma teško na ovom takmičenju, ali smo uspeli uz mnogo priprema i dobar plan koji je napravio trener Trajković. Bio je sa nama 24/7 i uspeli smo. Ceo tim je na Svetskom prvenstvu bio veoma dobar. Očekujem da nastavimo u istom tempu i da napravimo veliki rezultat. Idemo korak po korak do Los Anđelesa – kazao je na konferenciji za medije koja je upriličena u Rvačkom savezu Srbije Komarov, koji je Srbiji doneo medalju i na devetom uzastopnom Svetskom prvenstvu.

Selektor srpskih rvača Vojislav Trajković istakao je kako je bilo vrlo neizvesno kada se prihvatio selektorske funkcije posle Pariza.

- Došlo je do smene generacije, odgovornost je bila velika. Kada smo startovali u januaru napravili smo dogovor. Rukovodstvo Saveza je od nas tražilo da se napravi takva ekipa koja će nagovestiti rezultat na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028. godine. To je imperativ i cilj – olimpijska medalja. Mnogo je bilo priprema, preko 200 dana do ovog svetskog prvenstva. U startu je bilo problema, baš na Zagreb openu, Saša nije zadovoljio formom ni nastupom. Od tada smo prionuli na mnogo žeći rad i to je krunisano ovom medaljom. Ovo je samo usputna stanica, cilj je 2028. godina i ovo će biti okosnica tima za Olimpijske igre- rekao je Trajković.

Predsednik Rvačkog saveza Srbije Damir Šabić je, uz zahvalnost na podršci Republici Srbiji i njenom predsedniku Aleksandru Vučiću, kao i Ministarstvu sporta i Olimpijskom komitetu Srbije, kazao je da mu je velika čast što se nalazi na predsedničkoj funkciji u ovom trenutku.

- Impozantna stvar je osvojiti svetsko zlato i petu medalju u ovoj godini. To je nešto o čemu smo mogli samo da sanjamo. Posle onog crnila i Pariza imali smo više rezova u našem Savezu, ali napravili smo izgleda dobru priču i dobar put ka osvajanju medalja. Postavili smo novi Upravni odbor, doveli novog trenera Vojislava Trajkovića, nekadašnjeg pomoćnika koji je bio uz Stojana Dobreva. Veoma sam zadovoljan kako obavlja svoj posao i kakvu je atmosferu napravio sa našim rvačima – kazao je Šabić i dodao:

- Oformilo smo Stručni savet na čelu sa Davorom Štefanekom, kojeg smo pozvali da nam pomogne u putu ka osvajanju medalja. Presrećan sam kako se sve odvija i mislim da ništa nećemo menjati u narednim godinama, možemo samo da pojačamo. Nadam se da će biti medalja, ako ne ovoliko, bar duplo više. Sve ovo radimo i cilj nam je Los Anđeles za koji se pripremamo žestoko.

Šabić se zahvalio Hrvatima na odlično organizovanom turniru i pre svega na gostoprimstvu.

- Turnir je bio organizovan na svetskom nivou. Ne bih puno polemisao oko tri prsta i Sašinog postupka, akcenat treba da stavimo na osvajanje zlatne medalje, da promovišemo naš sport, a ne da se bavimo drugim stvarima. To je sve bilo u žaru pobede, tu su bile pomešane emocije. Saša je sjajan momak koji je u više intervjua rekao da smo pola godine provodili tamo na pripremama i imamo sjajan odnos sa Hrvatima. Non-stop smo prisutni u Poreču na njihovim kampovima i nema razloga da se podiže prašina. Akcenat treba da se stavi na osvojeno zlato, konkurencija je bila nemoguća – konstatovao je Šabić.

Na situaciju sa podignuta tri prsta Komarova posle osvajanje medalje i prašine koja se zbog toga podigla u hrvatskim medijima pričao je i predsednik Stručne komisije RSS i nekadašnji trofejni reprezentativac Davor Štefanek.

- Što se tiče tri prsta i sklanjanja šala, mislim da je to pre svega propust organizatora koji je davao te šalove da se stavljaju na takmičare. Taj šal je prekrio celu trenerku Komarova i grb Srbije i ja lično sam mu rekao to skine, lepo savije i stavi u ruku. Nikakva tu provokacija nije bila ni prema kome. Mi smo slavili, prijatelji smo sa Rvačkim savezom Hrvatske i nema mesta za političke parole njihovih medija. Komarov je došao iz Rusije, ovde se oženio, dobio dete. Odlučio je da rve za Srbiju, dosad su ga svi znali kao ruskog rvača, ali je on hteo da pokaže za koga nastupa, a to je grb Srbije, za koji se bori svim srcem.

Štefanek je naglasio da nismo imali ovakav tim koji vodi Rvački savez Srbije sigurno ne bi bili ni ovakvi rezultati.

- Hvala Upravno dboru, svim ljudima koji su dosad bili u rvanju jer svi dišemo kao jedan i to može da donese rezultat. Komarov je brilijantno nastupao u Zagrebu i zaista u finalu je imao više nego odličan nastup. Okrenuti jednog rvača kao što je Iranac i osvojiti četiri boda na njemu, mislim da to niko na svetu nije napravio. Čestitao bih i ostalim momcima jer nije rezultat samo svetska titula Aleksandra Komarova, već znak pažnje treba dati i Tibilovu i Nađu koji su osvojili peta mesta i izgubili su u borbama za medalju. Ovo je mali put do onoga što smo zacrtali svi zajedno, a to je Los Anđeles 2028. i svaka ova medalja koja se osvoji jeste lep rezultat, ali naš glavni cilj je 2028. i osvajanje olimpijske medalje.

Pomoćnik ministra sporta i bivši predsednik Rvačkog saveza Srbije Željko Trajković istakao je ponos na to kako su njegovi naslednici nastavili da vode Savez posle njegovog odlaska.

- Veoma važno i što treba svi da znaju, stvorena je veoma dobra atmosfera. Čestitam im na rezultatima. Bio sam u Zagrebu, bio sam u stručnoj i takmičarskoj komisiji i atmosfera je dobra. Nažalost, poslednjih 4-5 meseci pred Pariz, iz raznoraznih okolnosti nije atmosfera bila kako treba i to je rezultiralo kako jeste, a imali smo ekipu, ne za jednu, nego tri, četiri medalje. Startovali su ni iz čega, ali su pokazali da kada se napravi dobra atmosfera i selekcija, da se dolazi do rezultata. Kao neko sa strane, mnogo sam ponosan što, ne da su nastavili da idu mojim i putem mojih saradnika u Savezu, već da će sve to prevazići – kazao je Željko Trajković.