Dušan Anušić, legenda rukometa i jedan od osnivača Rukometnog kluba Partizan, preminuo je u 94. godini.

Anušić, rođen 1930. godine, bio je poslednji član prve generacije crno-belih iz 1948. godine, simbol početaka i jedan od onih koji su pisali istoriju ovog kluba.

Prvu utakmicu u crno-belom dresu odigrao je 31. oktobra 1948. godine, na praznik Svetog Luke, kada se rukomet još igrao u formatu tzv. "velikog rukometa" na većem terenu.

Posebno emotivan trenutak dogodio se 2023. godine, na proslavi 75. rođendana RK Partizan, kada mu je uručena plaketa kao priznanje za doprinos istoriji kluba.

- Sa velikom tugom primili smo vest da je u 94. godini preminuo Dušan Anušić - Kinez, najstariji član RK Partizan. Anušić je nosio crno-beli dres u prvoj zvaničnoj utakmici u istoriji kluba, koja je odigrana 1948. godine. Pored toga što je bio deo prve generacije rukometaša Partizana, kroz ceo život je pratio i bodrio voljeni klub. Sahrana je u četvrtak 25. septembra na Novom bežanijskom groblju, a opelo počinje u 14 časova. Rukometni klub Partizan izražava najdublje saučešće porodici i prijateljima - navodi se u saopštenju RK Partizan.