HOROR - PREMINULA SPORTISTKINJA KOJA JE BILA NA VRHUNCU: Pozlilo joj na treningu, lekari nisu mogli da je spasu, pre četiri meseca ostvarila ogroman uspeh
Ševardže Alene, trkačica iz Etiopije, preminula je u trenutku kada je imala 30 godina.
Alene je, prema navodima, počela da se oseća loše tokom treninga u Adis Abebi, nakon čega je prebačena u bolnicu gde je nažalost preminula.
Alene je preminula u trenutku kada je bila na vrhuncu svoje karijere, četiri meseca nakon što je pobedila na maratonu u Stokholmu vremenom 2:30:38.
"Sa dubokom tugom primili smo vest o smrti Ševardže Alene, pobednice Stokholm maratona 2025. godine. Ševardže Alene se razbolela tokom treninga i prebačena je u bolnicu, gde nažalost nije bilo moguće spasiti njen život. Imala je 30 godina. Naše misli su sa njenom porodicom i najbližima", poručili su organizatori Stokholmskog maratona.
Etiopljanka je tokom karijere 12 puta osvajala maratone, a često je učestvovala i u polumaratonima. Živela je u Meksiku, ali je boravila u Etiopiji zbog treninga.