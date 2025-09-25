Slušaj vest

Ševardže Alene, trkačica iz Etiopije, preminula je u trenutku kada je imala 30 godina.

Alene je, prema navodima, počela da se oseća loše tokom treninga u Adis Abebi, nakon čega je prebačena u bolnicu gde je nažalost preminula.

Alene je preminula u trenutku kada je bila na vrhuncu svoje karijere, četiri meseca nakon što je pobedila na maratonu u Stokholmu vremenom 2:30:38.

"Sa dubokom tugom primili smo vest o smrti Ševardže Alene, pobednice Stokholm maratona 2025. godine. Ševardže Alene se razbolela tokom treninga i prebačena je u bolnicu, gde nažalost nije bilo moguće spasiti njen život. Imala je 30 godina. Naše misli su sa njenom porodicom i najbližima", poručili su organizatori Stokholmskog maratona.