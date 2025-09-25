Slušaj vest

Janković je rođen u Vukovaru. Tokom igračke karijere nastupao je i za Borovo, Vukovar i Mladost iz Zagreba, dok je od 1971. do 1973. igrao i u Italiji.

Za reprezentaciju Jugoslavije odigrao je ukupno 135 utakmica. Bio je deo nacionalnog tima na Svetskim prvenstvima 1962, 1966. i 1970. godine, kao i na Evropskim prvenstvima 1963, 1967. i 1971. godine. Sa selekcijom Jugoslavije je osvojio zlatnu medalju na Mediteranskim igrama u Tunisu, koje su bile održane 1967. godine.

U sezoni 1983/84 je bio prvi trener muške seniorske reprezentacije Jugoslavije, vodio je još i selekcije Hrvatske i Slovenije, a bio je i šef stručnog štaba zagrebačke Mladosti, Pionira iz Novog Mesta, Petrarke iz Padove, Paninija iz Modene, Breše, Novog Zagreba, Azenija iz Velike Gorice i Dinama iz Pančeva.

Dobitnik je ordena Reda Danice Hrvatske za sport "Franjo Bučar", najvišeg priznanja koje Hrvatska dodeljuje za vrhunske sportske rezultate i izuzetan doprinos za razvoj sporta.

Diplomirao je na Fakultetu za fizičku kulturu u Zagrebu 1965. godine. Titulu magistra stekao je 1976. godine, a doktorsku disertaciju odbranio 1985. godine.

Vreme i mesto sahrane Vladimira "Brace" Jankovića biće naknadno saopšteno.