U Tbilisiju, glavnom gradu Gruzije, počinje Svetsko prvenstvo za juniore i seniore u MMA, jedno od najvećih i najznačajnijih takmičenja u istoriji amaterskog mešovitog borilačkog sporta. Ove godine na jednom mestu okupiće se oko 730 učesnika iz 55 zemalja sveta, uz dodatni Refugee tim, što prvenstvo čini rekordnim po obimu i broju država učesnica.

Srpski reprezentativci spremni su da se bore za najsjajnija odličja i pokažu koliko je domaća MMA scena napredovala. Naš nacionalni tim na svetskoj sceni predstavlja kombinaciju mladih nada i iskusnih takmičara, spremnih da ostave trag na najvećoj svetskoj smotri.

Petar Markovski – Lightweight do 70.3 kg, Luka Cekić – Super Lightweight do 74.8 kg, Strahinja Miladinović – Super Middleweight do 88.4 kg, Anastasija Rajković – Flyweight do 56.7 kg, Aladin Ibrović – Super Lightweight do 74.8 kg, Ivan Panić – Middleweight do 83.9 kg i Dževad Baltić – Heavyweight do 97 kg.

Reprezentaciju Srbije predvodi stručni tim u sastavu selektora Stefana Sekulića, ali i trenera reprezentacije Ivana Šofrana i sportskog direktora Jusufa Hajrovića.

IMMAF kao put do priznanja MMA sporta i najveće svetske promocije UFC!

Koliko je IMMAF važna i respektabilna organizacija u svetu mešovitih borilačkih veština najbolje ilustruje činjenica da je upravo iz njenog sistema poteklo na desetine vrhunskih boraca koji su danas deo UFC scene. Među njima su istaknute svetske i evropske zvezde koje su svoju karijeru započele u amaterskom MMA i kroz posvećen rad stigle do najveće svetke pozornice.

Tu su, na primer, Manon Fiorot, svetska šampionka IMMAF 2017. godine, koja je danas među vodećim takmičarkama UFC-a i izazivačica za titulu; Christian Leroy Duncan, britanski šampion IMMAF-a, sada uspešan borac UFC srednje kategorije; ili Axel Sola, francuski višestruki medaljista IMMAF-a, koji je preko profesionalne scene stigao do UFC-a i već na debitantskom meču upisao TKO pobedu.

Ne zaostaju ni borci poput Bogdana Grada, IMMAF medaljiste koji je preko Contender Series stigao do UFC-a i odmah osvojio bonus za borbu večeri, Josea „Shorty“ Torresa, dvostrukog svetskog prvaka IMMAF-a koji je debitovao u UFC-u 2018. godine, ili Alessia Di Chirica, svetskog šampiona IMMAF 2014. godine, kasnije takmičara UFC srednje kategorije.

Pored njih, iz IMMAF i profesionalnog amaterskog sistema do najvećih svetskih promocija stigli su i:Hecher Sosa (UFC), Kiya O Sullivan (PFL), Louis Lee Scott (DWCS), Sabrina De Sousa (PFL), Cecile Bolander (OKTAGON), Ramazan Gitinov, Eliezer Kubanza, Ayan Tursyn i mnogi drugi IMMAF šampioni i učesnici aktivno se kreću prema UFC debiju kroz KSW, LFA, Hexagon, Cage Warriors...

Ovi primeri jasno pokazuju da IMMAF nije samo mesto gde se grade temelji karijere, već i odskočna daska ka svetskom MMA vrhu.

Zahvaljujući IMMAF-u, mnoge zemlje su pokrenule put ka priznanju MMA sporta i sportista, što je ključni korak za razvoj profesionalnog i amaterskog mešovitog borilačkog sporta. Srbija je prva zemlja na Balkanu koja je inicirala ovaj talas i danas spada među nekoliko zemalja u Evropi koje su institucionalno priznale i nastavljaju aktivno rade na razvoju MMA sporta.

Ovi primeri jasno pokazuju da je IMMAF pravi temelj svetskog MMA sporta i najpouzdaniji put ka najvećoj svetskoj profesionalnoj promociji – UFC-u, koja je dala veliku podršku i vetar u leđa amaterskim sportistima širom sveta.

Naši reprezentativci izlaze na svetsku scenu sa jasnim ciljem: da osvoje medalje i nastave tradiciju uspeha. Tim Srbije već je od 2022. osvojio 31 medalju na svetskim prvenstvima, a očekuje se da će u 2025. oboriti svoj rekord i dodatno povećati ovu impresivnu brojku odličja.

Put srpskih reprezentativaca na ovom Svetskom šampionatu, kao i njihove borbe i rezultati, regionalna publika moći će da prati ekskluzivno na Arena Fight TV.