Ekipa Izrael Premijer Tek bila je u centru pažnje na čuvenoj biciklističkoj trci u Španiji - Vuelti, završenoj 14. septembra, pošto su zbog njenog učešća održani pro-plaestinski protesti.

Sponzor Premijer Tek saopštio je da očekuje da će "ekipa evoluirati ka novom imenu koje isključuje 'Izrael', što će dovesti do novog identiteta i brendiranja tima", preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Kanadska kompanija mogla bi da okonča saradnju od sledeće sezone, dodajući da "trenutna situacija u vezi sa imenom ekipe nije više održiva".

"Svesni smo da se međunarodna situacija značajno promenila od našeg debija na nivou svetskih trka, 2017. godine. Ove biciklističke sezone smo nastavili da poštujemo tu obavezu, dok smo proaktivno učestvovali u razgovorima sa ekipom i njenim partnerima. Ishod ovih razgovora biće presudan u određivanju da li će Premijer Tek ostati posvećen timu u budućnosti", navodi se u saopštenju.

Za ekipu voze i petorica Britanaca uključujući četvorostrukog šampiona Tur d'Fransa Krisa Fruma. Ekipa je registrovana u Izraelu i u vlasništvu je izraelsko-kanadskog milijardera Silvana Adamsa.

Ekipa je saopštila da je trenutno u fazi planiranja brendiranja za 2026. godinu i da će blagovremeno obavestiti o potencijalnim promenama.

Adams je blizak saradnik izraelske vlade, a prethodno je rekao za BBC da je "samoproglašeni ambasador Izraela".

Tokom Vuelte, ekipa je sa svoje opreme izbacila ime Izrael, posle protesta i zahteva da bude izbačena iz takmičenja zbog rata u Gazi.

Tokom poslednje etape u Madridu se okupilo više od 100.000 ljudi koji su podržali proteste.

Izrael je napao Gazu kao odgovor na napad Hamasa 7. oktobra 2023. godine, u kome je poginulo 1.200 osoba, a 251 je oteta.

Prema podacima ministarstva zdravlja od tada je najmanje 65.419 ljudi poginulo u Gazi.

(Beta)