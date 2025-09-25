Slušaj vest

Ročište će biti održano 24. oktobra, rekao je javni tužilac Benoa Bašele.

Ova 28-godišnja biatlonka, koja odbacuje optužbe, pojaviće se na sudu zbog krađe i prevare.

Ona je bila predmet dve tužbe podnete u decembru 2022. i maju 2023. godine zbog prevare. Te tužbe je podneo jedan član stručnog štaba francuske reprezentacije i jedna od njenih partnerki u klubu i reprezentaciji, Žistin Breza-Buše.

Simon je optužena da je koristila njihove bankovne kartice za kupovine na internetu u iznosu od "oko 2.300 evra", prema rečima advokata biatlonke.

Olimpijska viceprvakinja, rodom iz Albervila, podnela je prijavu protiv nepoznate osobe zbog krađe identiteta.

Incident se navodno dogodio tokom letnjeg trening kampa 2022. u Norveškoj.

"Bilo je kupovina obavljenih mojom kreditnom karticom sa mojim imenom, ali danas sam i ja žrtva ove situacije. Moje ime je korišćeno bez mog znanja", rekla je Simon u intervjuu za regionalni list Dofine Libere u avgustu 2023. godine.

U novembru 2023. godine, nakon što je incident otkriven u medijima, Simon je rekla da je "mentalno iscrpljena" zbog "pritiska i komplikovanog leta".

Simon je poslednja Francuskinja osvajačica velikog kristalnog globusa u biatlonu (2023.), a najavljena je i kao deo reprezentacije za predstojeće Zimske olimpijske igre 2026. godine u Milanu i Kortini.

Međutim, krajem maja je doživela uganuće koje je poremetilo njen raspored manje od godinu dana pre Igara.

Završila je sezonu u februaru istorijskim četvorostrukim trijumfom na Svetskom prvenstvu u biatlonu u Lencerhajdeu u Švajcarskoj. Osvojila je zlatne medalje u pojedinačnim i štafetnim disciplinama.

(Beta)