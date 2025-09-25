Slušaj vest

Evropski kup izdržljivosti u džet ski disciplini održan na Jadranskom moru bio je jači za jedinog predstavnika Srbije Nemanju Necu Jovanovića u kategoriji GP 2 S.

Pretposlednjeg dana zbog kvara turba na motoru šesnaestogodišnji Jovanović je morao da završi takmičenje pre vremena, ali je zato bogatiji za nova i nezaboravna iskustva.

– Posle klasičnih džet ski trka tokom sezone, učestvovanje na takmičenju izdržljivosti na Jadranu svojevsrtan je izazov, kojem nisam mogao da odolim. Sve je krenulo kako valja, prvog dana sam završio na prvom mestu u klasi GP 2 S, a u GP 1 S na drugom mestu. Drugog dana javio se problem sa vodom koja mi je ulazila u korito i nisam mogao da vozim brže od 50km/č. Uspeo sam da stignem do cilja, ali sam propustio dve trke od po pola sata na kraju dana. Trećeg dana smo rešili problem ugradnjom pumpe koja je izbacivala vodu i nastavio sam takmičenje. Posle svega u trenutnom plasmanu bio sam drugi u GP 2 S i treći u GP 1 S. Četvrtog dana sam odlično startovao i napadao prvo mesto u GP 2 S kategoriji, odnosno drugo u GP 1 S. Tokom etape oko Brača otkazao je turbo na motoru i morao sam da završim takmičnje pre vremena. Uredno su me odšlepali do Makarske i tako se završilo moje prvo učestvovanje na trci izdržljivosti – rekao je Nemanja Jovanović.

Samo koncept takmičenja je vrlo je zahtevan, zanimljiv i od svih učesnike pored fizičke pripremljenosti iziskuje i da predviđaju, razmišljaju i vode računa o mnogo detalja. Jedan od je i potrošnja goriva na dugim etapama. Raspored denioca: prvi dan Poreč – Crikvenica, drugi dan Crikvenica – Biograd na moru, treći dan Biograd na moru – Makarska, četvrti dan oko ostrva Brača, peti dan od Makarske do Dubrovnika i šesti dan Dubrovnik – Zadar.

– Takmičenje predviđa da se voze duge etape i na kraju dana po dve trke. Tokom etapnih vožnji budemo vrlo daleko od obale, čak i kada smo vozili oko ostrva Brača sve je bilo izazovno i zabavno. Organizacija je bila vrhunska, u svakom trenutku smo imali logističku podršku, tako da nije bilo mesta za brigu. Posle svega mogu reći da sam bogatiji za neverovatna iskustava tokom četiri dana od ukupno šest koliko je trajalo takmičenje. Pored snage, potrebno je mnogo razmišljanja i predviđanja, a kada su u pitanju tehničke stvari tu sam bio nemoćan, jer sprava je trebala da izdrži sve napore. Mogu reći da je bilo na granicama preživljavanja tokom vožnje, a tokom pauze za sređivanje skutera činili smo sve, a posebno tata Branislav da otkloni svaki kvar i da nađe rešenje da vozim do cilja, jer nam se smešilo pobedničko postolje. Dok je džet ski radio uživao sama u potpunosti i borio se za pobedničko postolje, kada sam shvatio da je kraj, nije mi bilo sve jedno, ali šta da se radi. Verujem da ću i naredne godine ponoviti učešće na trci izdržljivosti. Sada se okrećem finalnoj trci Alpe Adria šampionata u GP 1 stajačoj kategoriji koja se održva prvog vikenda okotobra u Poreču. Vozim se za bronzu – rekao je Jovanović junior.