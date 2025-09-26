Slušaj vest

Srpski veslači Nikolaj Pimenov i Martin Mačković osvojili su srebrnu medalju u disciplini dubl skul na 1.500 metara na Svetskom prvenstvu u Šangaju.

Pimenov i Mačković su do finalne trke stigli pobedama u kvalifikacionoj, a potom i polufinalnoj grupi, a u finalnu trku su završili vremenom 6:13,57 što je bilo dovoljno za drugo mesto.

Svetsko zlato je pripalo Poljacima, Zietarskom i Biskupu, koji su trku završili u vremenu 6:11.97, dok je bronzanu medalju osvojio dubl iz Irske.

Kurir sport