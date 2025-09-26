Slušaj vest

Igrom slučaja i u ovom prvenstvu su bile slobodne u prvoj rundi takmičenja, tako da će premijerni nastup u Super B rukometnoj ligi imati u HS „Ranko Žeravica“ u Beogradu, gde će ih u okviru drugog kola ugostiti imenjak, ekipa SUŽR Radnički u nedelju 28. septembra i gde će crvene imati priliku da dobrom partijom osvoje prve ovosezonske bodove.

"Iza nas su duge pripreme gde smo vredno radili na fizičkoj spremi, uigravanju i timskoj igri. Zadovoljna sam radom i posvećenošću igračica. Na startu nove sezone idemo u goste Radničkom iz Beograda, koji ima kvalitetnu ekipu koja zna da bude nezgodna na domaćem terenu. Cilj nam je da odigramo našu prepoznatljivu igru u odbrani, borbeno i disciplinovano. Moramo da damo sve od sebe i da verujemo jedni u druge i samo tako rezultat neće izostati", najavila je premijerni duel Super B rukometne lige šef stručnog štaba Jasmina Kolak.

Početak utakmice je u 19:30, a pravdu će deliti sudijski par Dragan Milošević i Marjan Golubović iz Leskovca.

Direktan prenos susreta možete pratiti putem video linka.

