Slušaj vest

Spektakl u najavi, sudar srpske boks heroine 21-godišnje Sare Ćirković i 13 godina starije Lairis Florin. U Minhenu, 4. oktobra 2025. Sara kreće u nove profi pohode, po nove pobede.

Nakon osvajanja IBA profesionalne titule prvaka sveta, aprila 2025. u Banjaluci kada je uspešno debitovala u profi ringu i kada je pobedila na poene posle 10 žestokih rundi odličnu Francuskinju Roman Mule i osvojila IBA Pro šampionski pojas u bantam kategoriji (do 53,525 kg), srpska reprezentativka je pred novim izazovom.

Sara Ćirković protiv Lairin Flores Foto: Balkan Boxing

Boksovaće sa Venecuelankom koja u profi skoru ima 24 pobede, od toga 20 ostvarene nokautom, šest poraza i jedan nerešen meč.

Meč u Minhenu ugovoren je u šest rundi u bantam kategoriji (do 53,525 kg). Flores je većinu mečeva boksovala u muva (do 50,802 kg) i super-muva kategoriji (do 52,163 kg).

1/10 Vidi galeriju Sara Ćirković Foto: BSS

Sa jedne strane imaćemo Saru kojoj je specijalnost defanzivni boks, sa druge agresivnu Florens koja najrađe koristi aperkat i kroše.

“Spremna sam za novi izazov. Proučila sam protivnicu i drago mi je da ću ispred sebe imati jednu agresivnu, borbenu i nepredvidivu bokserku. Biće to sudar dva različita stila, ali ono što nam je zajedničko je isti žar za pobedom. Ostalo je još malo dana do meča sa Florens, svakodnevno radimo moj trener Mirko Ždralo i ja na usavršavanju svakog segmenta mog boksa i maksimalno motivisani dočekujemo meč u Minhenu za koji verujem da će biti bez greške i trijumf za nas”, istakla je Ćirkovićeva.

Leirin Flores je imala čak četiri meča za titule i sva četiri puta je poražena. Poslednji poraz doživela je 15. februara 2025. u Buenos Ajresu od Argentinke Aldane Florencije Lopez.

Sara je 13. septembra 2025. u dresu reprezentacije Srbije osvojila zlatnu medalju u olimpijskom boksu u bantam kategoriji (do 54 kg) na turniru u poljskom gradu Gljivice.

U martu ove godine osvojila je bronzanu medalju na IBA Svetskom prvenstvu u Nišu. Na EUBC šampionatu Evrope 2024. u Beogradu osvojila je zlatnu medalju.

Bonus video: