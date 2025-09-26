Slušaj vest

Bokser je umro u utorak u 32. godini, 11 dana od meča sa Džejkobom Diksonom u super srednjoj kategoriji.

Iako tačan uzrok smrti još nije utvrđen, sugeriše se da bi mogla biti povezana sa unutrašnjim povredama zadobijenim u borbi 12. septembra u glavnom gradu Gane, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Nacionalna sportska uprava saopštila je da je suspenzija boksa neophodan korak kako bi se zaštitili životi, očuvao integritet sporta i njegova budućnost.

Nadležni su takođe najavili planove za uvođenje petogodišnje strategije sa ciljem za uspostavljanje bezbednijih profesionalnijih i usaglašenijih standarda boksa.

U martu se nigerijski bokser Gabrijel Oluvasegun Olanrevadžu srušio u ringu u Akri tokom meča sa Džonom Mbanuguom iz Gane i umro je po prijemu u bolnicu.

(Beta)