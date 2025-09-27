Slušaj vest

Kragujevčani su u prelaznom roku bili vrlo aktivni i stvorena je ekipa koja može da odgovori izazovima nove sezone posebno takmičenja u Ligi šampiona.

Potrudili su se iz Radničkog da i predstavljanje ekipe budu u duhu onoga što je započeto prošle godine kada je tadašnja ekipa predstavljena u najstarijem pozorištu u Srbiji – Knjaževsko-srpskom teatru, dok je ove godine izbor pao na još jedno od zdanja od nemerljivog značaja za srpsku istoriju – zgradu Stare skupštine. Upravo tu, 1835. godine, donet je prvi Ustav Kneževine Srbije, poznat kao Sretenjski.

- Mi smo kragujevački vaterpolo klub i kao takvi moramo da podsetimo sve na istoriju našeg grada i povežemo se sa velikim stvarima koje su urađene u ovom gradu, jer mi pokušavamo da uradimo nešto veliko u našem sportu. Ambicije su najviše, kao i uvek, ali ovoga puta možda i realnije nego pre. Zadovoljni smo ekipom koju smo uspeli da napravimo i želimo da osvojimo sve što igramo – kazao je Jugoslav Vasović, direktor Radničkog.

U prethodnoj sezoni Radnički je ostvario istorijske uspehe – vratio se na veliku scenu Lige šampiona, ponovo popeo na tron Jadranske lige, po drugi put poneo titulu šampiona Srbije i stigao do finala Kupa Evrope.

Kragujevčani i u novu sezonu ulaze sa najvišim ciljevima – da potvrde dominaciju na domaćoj i regionalnoj sceni i da naprave iskorak ka samom vrhu evropskog vaterpola.

U tu svrhu sastavljen je sjajan tim: Radoslav Filipović, Strahinja Rašović, Petar Jakšić, Duško Pijetlović, Nikola Jakšić, Nikola Murišić, Boris Vapenski, Stefan Todorovski, Valiko Dadvani, Veljko Dončić, Samuil Ivanov, su igrači koji su i prošle godine nosili kapicu Radničkog. Ove sezone stigla su pojačanja: Novozelanđanin Bej Piter Tajnui Fountejn, Viktor Rašović, Nikola Dedović, Sava Randjelović, Angelos Vlahopulos i Andrija Prlainović.

Prvom timu su ove godine priključena i četiri talentovana igrača iz akademije Radničkog, koja još uvek imaju kadetski status: Jovan Simović, Nikolas Nestorović, Jovan Gudurić i Andrija Stanarević.

- Mislim da smo uradili odličan posao u prelaznom roku, baš onako kako smo želeli i zacrtali. Sve je na svom mestu. Imamo odlične uslove, dovoljan broj protivnika i dovoljno vremena za pripremu početka sezone. Nije naš manir da bilo šta obećavamo, pa nećemo ni sada, idemo u sezonu korak po korak pa ćemo videti dokle ćemo stići. U svakom slučaju klub ima najveće ambicije – rekao je trener Radničkog, Uroš Stevanović.

Nema dileme da će Nikola Jakšić i u ovoj kao i u prošloj sezoni biti jedan od glavnih pokretača šumadijske ekipe.

- Pojačali smo se izuzetno i drago mi je zbog toga. Mislim da sada imamo ekipu koja može da pomeri lestvicu nagore iako je i prošle sezone bila visoko. Svesni smo ambicija kluba, ali i da trener i rukovodstvo čine sve da ne stvaraju opterećenje ka nama. Uslovi za rad i takmičenje su odlični i nema dileme da će publika u Kragujevcu uživati ove godine. Pozivam ih da u što većem broju dođu na bazen da nam pomognu da pobeđujemo – istakao je Nikola Jakšić, trostruki olimpijski šampion, svetski i evropski prvak, osvajač Lige šampiona i najkorisniji igrač Radničkog u protekloj sezoni.

Sličnog mišljenja je i jedan od najboljih vaterpolista sveta svih vremena. Član najtrofejnije generacije srpske reprezentacije. Igrač koji je za nacionalni tim Srbije osvojio 33 medalje, od kojih čak 24 zlatne. Jedini vaterpolista koji je sa četiri različita kluba osvajao Ligu šampiona i to ukupno pet puta. Novi kapiten Radničkog, Andrija Prlainović.

- Uvek sam uspevao da u karijeri pronađem nove izazove i novu energiju. Radnički i sistem rada u ovom klubu mi je sada probudio novu želju i verujem da ću moći da pomognem sjajnoj grupi momaka, a i samom sebi da u karijeri upišem još pobeda i trofeja. Obećavati nećemo ništa, znamo svoje obaveze, uskoro ćemo saznati i svoje mogućnosti pa videćemo da li su te dve stvari u saglasju. Ja verujem da jesu i da je pred nama izuzetna sezona – jasan je Prlainović.

Radnički sezonu započinje u subotu, 27. septembra, u 20 časova, utakmicom Vaterpolo regionalne lige protiv Budućnosti iz Podgorice, na bazenu u Kragujevcu.

