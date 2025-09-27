Slušaj vest

Predsednik GS Emilije Adrijano Amiči, organizatora trke od 199 kilometara od Mirandole do Bolonje, u srednjoj Italiji, kazao je da je "atmosfera veoma teška, bilo je previše opasnosti za vozače Izrael Teka kao i za ostale. Pošto naša poslednja ruta mora biti pređena pet puta, mogućnosti da se trka prekine su veoma velike".

"Điro di Emilija" na kojem je 2024. godine pobedio Slovenac Tadej Pogačar, je ProSeries događaj, drugi rang takmičenja posle Svetske turneje, i služi kao generalna proba za poslednji vrhunski događaj godine, "Điro di Lombardia" 11. oktobra.

"Điro di Emilija" se uvek završava znamenitim usponom do Svetišta Madone di San Luke, nedaleko od istorijskog centra Bolonje.

Ove nedelje, gradska skupština Bolonje, predvođena Demokratskom strankom, s levog centra, tražila je isključenje tima Izrael Tek navodeći da je "Vlada Izraela krivac za teške zločine protiv civilnog stanovništva u Pojasu Gaze".

Zamenica gradonačelnika za sport Robrta Li Kalci, pozdravila je odluku o isključenju tog tima: "S obzirom na to šta se dešava u Gazi, bilo bi licemerno smatrati beznačajnim prisustvo tima povezanog sa tom vladom", napisala je u saopštenju.

Tokom poslednje Vuelte Španije, četiri etape, uključujući i poslednju u Madridu, morale su biti skraćene zbog masovnih protesta protiv "cionističkog genocida" u Gazi i učešća tima u vlasništvu izraelsko-kanadskog milijardera Silvana Adamsa.

Grupa Premijer Tek, kosponzor tima, i proizvođač opreme koji snabdeva vozače biciklima, sada žele da tim promeni naziv i ukloni reč "Izrael".

(Beta)