Generalna skupština Međunarodnog paraolimpijskog komiteta (IPC) je danas u Seulu ukinula delimičnu suspenziju Rusije i Belorusije, koja je na snazi od ruske invazije na Ukrajinu, i njihovim komitetima vratila status punopravnih članova te organizacije što je razgnevilo Ukrajinu.

Ruski paraolimpijski ;komitet ;je pozdravio tu odluku, smatrajući je pravednom i "primerom kako treba zaštititi prava sportista, bez diskriminacije na osnovu nacionalnosti ili političkog uticaja".

Međutim, Ukrajina je ocenila da je Međunarodni paraolimpijski komitet (IPC) "izdao olimpijske vrednosti" vraćanjem punopravnih članova ruskog i beloruskog nacionalnog komiteta.

"Pozivamo naše evropske partnere, koji će biti domaćini sledećih Paraolimpijskih zimskih igara (Milano-Kortina 2026), da ne dozvole da se zastava države agresora (Rusije) vijori iznad slobodnog i demokratskog prostora dok se agresivni rat nastavlja" u Ukrajini, rekao je njen ministar sporta Matvij Bidni.

Odluka IPC ponovo otvara put za učešće ruskih i beloruskih para-sportista pod zastavama svojih država na Igrama Milano-Kortina (6-15. mart). Međutim, šest sportova na programu regulišu međunarodne federacije koje su do sada održavale suspenziju ruskih i beloruskih sportista.

Da bi se kvalifikovao za Paraolimpijske igre, svaki sportista treba da ima aktivnu licencu svoje međunarodne federacije za sezonu 2025/26, u ovom slučaju FIS-a (para-alpsko skijanje, para-skijaško trčanje, para-snoubording), IBU-a (para-biatlon) i VPIH-a (para-hokej na ledu), koje ih trenutno isključuju iz procesa kvalifikacije.

Organizacija "Svetski karling" - u invalidskim kolicima dodeljuje kvotu zemlji, a ne sportisti, a kvalifikacije su već završene.

IPC kaže da će sarađivati s Rusijom i Belorusijom da bi što pre uspostavio praktične aranžmane za sprovođenje svoje odluke.

Generalna skupština IPC-a je prvo glasala protiv potpune suspenzije nacionalna komiteta tih dveju zemalja (za Rusiju: 115 glasova protiv, 55 za, sa 11 uzdržanih, a za Belorusiju 119 glasova protiv, 48 za i 9 uzdržanih).

Zatim je odlučeno da se ukine delimična suspenzija Rusije (91 glas za, 77 glasova protiv, sa 8 uzdržanih) i Belorusije (103 glasa za, 63 glasa protiv, sa 10 uzdržanih).

Delimičnu suspenziju usvojila je Generalna skupština IPC-a u jesen 2023. godine, dopustivši da se ruski i beloruski sportisti takmiče na Paraolimpijskim igrama u Parizu 2024. pod neutralnom zastavom i strogim uslovima neutralnosti.

Prethodno je IPC isključio ruski i beloruski Paraolimpijski ;komitet ;sa Igara u Pekingu 2022. i to 3. marta, uoči ceremonije otvaranja 4. marta, nekoliko dana nakon pošto je Rusija počela invaziju na Ukrajinu 24. februara.

Odluka IPC je doneta osam dana pošto je Međunarodni olimpijski ;komitet ;(MOK) odobrio učešće ruskih i beloruskih sportista na Olimpijskim igrama Milano-Kortina, ali kao što je bilo u Parizu 2024. - pod neutralnim zastavama i strogim uslovima neutralnosti.