Hrvatski borac Brando Peričić imao je sjajan debi u UFC kategoriji, a posle pobede protiv Amerikanca Eliša Elisona otvorio je dušu i priznao da je bio blizu samoubistva
SUROVO ISKREN
"STAVIO SAM SEBI PIŠTOLJ NA GLAVU..." Hrvat brutalno prebio Amerikanca, pa otvorio dušu: Bio je na ivici ponora, želeo je sebi da oduzme život, a onda...
Zanimljivo UFC veče održano je u australijskom Pertu, a uspešnu noć imao je i hrvatski borac Brando Peričić.
On je na svom UFC debiju brutalno prebio Amerikanca Eliša Elisona i stigao do pobede posle kratke borbe, a zatim je otvorio dušu na konferenciji za medije.
Momak kog zovu "Balkanski medved" priznao je kako je bio na ivici samoubistva.
Brando Peričić Foto: Printscreen / UFC_Asia
- Stavio sam sebi pištolj na glavu. Sada sam ovde, zahvaljujući mojoj porodici, timu i Bogu. Trener me spasio, verovao je u mene - rekao je Peričić koji je rodom iz Australije, ali voli da istakne svoje hrvatsko poreklo.
