Zanimljivo UFC veče održano je u australijskom Pertu, a uspešnu noć imao je i hrvatski borac Brando Peričić.

On je na svom UFC debiju brutalno prebio Amerikanca Eliša Elisona i stigao do pobede posle kratke borbe, a zatim je otvorio dušu na konferenciji za medije.

Momak kog zovu "Balkanski medved" priznao je kako je bio na ivici samoubistva.

- Stavio sam sebi pištolj na glavu. Sada sam ovde, zahvaljujući mojoj porodici, timu i Bogu. Trener me spasio, verovao je u mene - rekao je Peričić koji je rodom iz Australije, ali voli da istakne svoje hrvatsko poreklo.

