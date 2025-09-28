Slušaj vest

Mete su u prirodnoj veličini životinja i raspoređene su u prirodnom okruženju u šumi, na livadi ili na brdu. Streličari hodaju stazom i gađaju mete sa različitih daljina i uglova, često bez da unapred znaju tačnu udaljenost. Poenima se boduju pogodcia broj poena zavisi od toga gde je strela pogodila metu. Srce i vitalna zona, tela tela donosi više poena.

Foto: Streličarski savez Srbije

U suštini, 3D streličarstvo je simulacija lova lukom, ali bez stvarnog lova, sve se radi sa veštačkim metama.

Preko 220 takmičara sa svih strana Starog kontinenta biće prisutni na srpskoj lepotici sledeće nedelje i boriće se za medalje u nekoliko disciplina. Ni naši streličari, koji će nastupiti u rekordnom broju na ovom prvenstvu, nisu bez izgleda da osvoje odličje na prvenstvu Evrope.

Srbija će imati 17 takmičara, predvodnik srpskog tima je Aleksandar Višekruna a mnogi naši reprezentativci su već imali dobre nastupe na međunarodnoj sceni u ovoj discipline. Pre svega na Svetskom prvenstvu u Mokricama, u Sloveniji, prošle godine gde su ostvarili više nego zapažene rezultate. Tada je svojeno je jedno šesto, jedno sedmo i jedno osmo mesto u tri različite discipline, pa se s pravom nadamo barem jednoj medalji na predstojećem Evropskom prvenstvu koje počinje u ponedeljak na Divčibarama.

- Na evropskom šampionatu u Srbiji nastupićemo u najjačem sastavu i nadamo se medalji. Pored toga što smo u Sloveniji pre godinu dana bili prilično uspešni, mi već godinu i po dana vredno pripremamo za ovo takmičenje. Angažovali smo trenera iz Slovenije Marijana Podržaja koji je radio sve ovo vreme sa reprezentativcima Srbije tako da imamo dovoljno razloga da budemo optimisti i da se nadamo medalji u pojedinačnoj konkurenciji dok od ekipa očekujem da budu blizu,a ako ne i na samom podijumu. Bez obzira što je konkurencija na prvenstvu nikad jača, dolaze takmičari iz 24 zemlje, među njima ima aktuealnih evropskih i svetskih šampiona, mi verujemo u naše streličare i nadamo se medalji - rekao je Slobodan Pavlović, predsednik Streličarskog saveza Srbije.



U prvom delu šampionata biće na program kvalifikacije u pojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji u četiri različita streličarska stila, složeni luk, goli luk, dugi luk i tradicionalni luk. , dok će narednog vikenda na potezu Titov Gaj biti održana finala i taj deo će biti otvoren za javnost, tačnije, publika će moći da prisustvuje finalnim borbama. Više o samo događaju i rezulatima sa ovog atraktivnog takmičenja možete pronaći na društvenim mrežama Streličarskog savez Srbije.

