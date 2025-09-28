Slušaj vest

Zamislite Olimpijske igre u kojima nema doping kontrola! Sportisti se ne testiraju, već mogu da koriste nedozvoljene supstance, a sve pod krilaticom "cilj opravdava sredstva". Sva pravila fer-pleja bila bi srušena, a i zdravlje samih učesnika bilo bi ugroženo. Ipak, neko je pomislio da je ovo dobra ideja, te ćemo u maju naredne godine (od 21. do 24.) u Las Vegasu, gledati prvo izdanje "Unapređenih igara" ("Enhanced Games").

Ideja takozvanih Poboljšanih / Unapređenih igara, stigla je 2023. od australijskog pravnika i preduzetnika Arona D‘Souze, kao svojevrsna alternativa tradicionalnim Olimpijskim igrama i podrazumevaju kontroverzni koncept takmičenja u kojem su sportisti lišeni antidoping regulativa, odnosno dozvoljena im je upotreba anaboličkih steroida, hormona, stimulansa i ostalih, inače zabranjenih, sredstava koja poboljšavaju nastupe na sportskim borilištima.

Premijerne Unapređene igre zakazane su za narednu godinu, od 21. do 24. maja u Las Vegasu, u terminu od 21. do 24. a sportisti će se takmičiti u (sprinterskim) atletskim i plivačkim disciplinama, odnosno u dizanju tegova.

Na taj način, sportisti koji uzmu učešće napadali bi svetske rekorde, a ako uspeju da ih sruše, organizator će im obezbediti bogate finansijske nagrade. O tome je pričao pomenuti Australijanac D‘Souza u intervjuu za Independent.

- Prikupili smo novac od nekih od najpoznatijih investitora rizičnog kapitala u istoriji, ljudi koji se doslovno bave izgradnjom budućnosti. Možemo ponuditi višemilionske nagrade sportistima koji dolaze da se takmiče. Ako sportista obori svetski rekord na 100 metara, sigurno će dobiti nagradu od sedam, možda čak i osam cifara - samouvereno je rekao D‘Souza u intervjuu za Independent, a neki od investitora koje spominje su Kristijan Angermajer (Apeiron Investment Group), Peter Til (PayPal, Palantir) i investicioni fond 1789 Capital, u kojem je partner i Donald Tramp Junior, najstariji sin aktuelnog američkog predsednika.

Kerli: Želim da postanem najbrži čovek

Svoj nastup na "Enhanced Games" već su potvrdili i neki dokazani pojedinci, među kojima se ističu atletičar Fred Kerli (bivši svetski prvak na 100 metara, bronzani sa Olimpijskih igara u Parizu i srebrni iz Londona 2012.), odnosno plivači Ben Praud (bivši svetski i evropski prvak na 50 metara slobodno, srebrni iz Pariza), Andrij Govorov (bivši evropski prvak i svetski rekorder na 50 metara leptir), Džejms Magnusen (bivši svetski prvak u plivanju na 100 metara slobodno) i Kristijan Golomejev (aktuelni evropski prvak na 50 metara slobodno).

Magnusen se vratio iz penzije isključivo zbog ovog takmičenja, a ove godine je već nastupio na jednom "Enhanced Games" događaju zatvorenom za javnost.

Tom prilikom nije uspeo da obori svetski rekord na 50 metara slobodno, ali je to pošlo za rukom spomenutom Golomejevu, koji je, iza zatvorenih vrata u Severnoj Karolini, navodno isplivao 20.89, odnosno 0.02 sekunde brže od aktuelnog svetskoj rekorda Cezara Kila, i za to je dobio bonus od milion dolara. Golomejevo vreme neće biti službeno priznato, kao što neće biti verifikovano ni bilo koje drugo obaranje rekorda do kojeg se stigne pod okriljem "Enhanced Games".

Nije to, međutim, demotivisalo Kerlija da potvrdi svoj dolazak u Vegas u maju sledeće godine! On želi da ugrozi mitskih 9.58 Juseina Bolta na 100 metara.

- Radujem se novom poglavlju i takmičenju na "Unapređenim igrama". Svetski rekord oduvek je bio krajnji cilj moje karijere. Sada imam priliku da usmerim svu energiju u pomeranje svojih granica i da postanem najbrži čovek na svetu - istakao je Kerli.

Pristupanje američkog sprintera "Enhanced Games" smatra se jednom od najšokantnijih odluka u istoriji atletike, tim više jer je 30-godišnjak tako unapred svesno odustao od Olimpijskih igara 2028. godine u Los Angelesu, a što su njegova menadžerska kuća "PACE" i sponzor "Asics" popratili ekspresnim prekidom saradnje.

"Farsa i predstava klovnova"

Sportistima na "Enhanced Games" takmičenju neće biti dozvoljene baš sve moguće supstance. Takmičenje u Vegasu biće po propisima Nevade i savezne vlade SAD, odnosno Uprave za hranu i lekove, pa će tako na Unapređenim igrama biti zabranjene stvari koje "FDA" klasifikuje kao teške droge A klase kao što je, na primer, kokain.

To, naravno, i dalje ne isključuje niz sredstava koje zabranjuje Svetska antidoping agencija (WADA), a koje i jesu u prvom planu kada govorimo o unapređenju sportskih performansi. Nekakva ograničenja postoje, ali ona su neuporedivo labavija nego što je to slučaj na svetskim i evropskim prvenstvima, odnosno olimpijskim turnirima.

Pojava "Enhanced Games" među tradicionalnim sportskim strukturama je dočekana uz burne reakcije i kritike, pa su tako iz Međunarodnog olimpijskog odbora poručili:

- Ako želite da uništite bilo kakav oblik poštenog sportskog takmičenja, ovo je dobar način da to učinite. Ovo je u potpunoj suprotnosti s idejom i vrednostima Olimpijskih igara.

"WADA" je ocenila da se radi o "opasnom i neodgovornom konceptu", dok "World Aquatics" smatra kako Unapređene igre nisu sportsko takmičenje izgrađeno na vrednostima poput poštenja, pravednosti i jednakosti, nego je to cirkus izgrađen na prečicama, a slično misli i izvršni direktor Američke antidoping agencije (USADA) Trevis Tigart, koji tvrdi da je reč o farsi i predstavi klovnova, a ne sportu.

Šta vi mislite, da li su Unapređene igre takmičenje koje je trebalo svetskom sportu? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima vaše mišljenje.

Kurir sport / Jutarnji.hr

