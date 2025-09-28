Slušaj vest

Jugoslovensko sportsko društvo Partizan četvrtog oktobra proslavlja jubilarni 80. rođendan. Voljom žreba crno-beli rukometaši će baš tog dana igrati večiti derbi sa Crvenom zvezdom (20:00), motivisani da iz Šumica odnesu dva boda i u dobrom raspoloženju dočekaju prvo kolo grupne faze Lige Evrope koje ih očekuje deset dana kasnije.

Poraz od Dinama u Pančevu teško je pao, kako igračima, tako i stručnom štabu, ali se od šampiona države očekuje da brzo zaboravi i prevaziđe loše izdanje i već u narednom kolu pokaže pravo lice. Crno-beli su u tome i uspeli, savladavši Kikindu rezultatom 36:29 (18:13).

Svoj osvrt na meč trećeg kola domaćeg šampionata dali su Nikola Zorić i Petar Ivanić, a potom i najavili večiti derbi.

– Mislim da je normalno da bude teško posle poraza u Pančevu. Nije lako igrati pod takvim osećanjima, ali verujem da ćemo iz utakmice u utakmicu biti sve bolji. Trener je dao šansu svim igračima i mislim da je dobro da svi osete teren, da polako brusimo formu i budemo najbolji onda kada bude najbitnije. Sledi večiti derbi, u kom nikako ne smemo potceniti protivnika, iako smo na papiru favoriti. U derbiju rezultat donose požrtvovanje i koncentracija i mislim da ćemo dobiti utakmicu ako svi damo svoj maksimum i budemo skoncentrisani – istakao je mladi čuvar mreže Zorić.

Petar Ivanić je na najbolji mogući način iskoristio svoje minute protiv Kikinde , postigavši sedam pogodaka iz osam pokušaja.

– Teško je izdići se posle onakvog poraza od Dinama, ali smo protiv Kikinde pokazali da smo prevazišli tu krizu. Malo smo klimavo otvorili meč, ali smo odoleli pritisku i uz nekoliko dobrih odbrana, presečenih lopti i brzih golova prelomili u svoju korist. Mislim da je ovo bila dobra utakmica i za mene, da sam iskoristio šansu koju mi je trener pružio. Idemo dalje, spremamo se za derbi. Da bismo pobedili Zvezdu trebaće nam mnogo bolja igra, ali uvek idemo na pobedu i od ponedeljka počinjemo da se spremamo za subotnji duel.

BONUS VIDEO: