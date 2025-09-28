Odbojkaška reprezentacija Italije osvojila je zlatnu medalju na Svetskom prvenstvu
ITALIJANI NA KROVU SVETA! Juri Romano nosio ka planetarnom zlatu, Bugari pali posle četiri seta
Muška odbojkaška reprezentacija Italije odbranila je titulu šampiona planete, pošto je u finalu Svetskog prvenstva na Filipinima savladala Bugarsku rezultatom 3:1, po setovima 25:21, 25:17, 17:25, 25:10.
Odbojkaši Italije su stigli do pete titule svetskog šampiona u istoriji. Italija je prethodno bila svetski šampion 1990, 1994, 1998. i 2022. godine.
Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Juri Romano sa 22 poena. U reprezentaciji Bugarske najbolji je bio Aleksandar Nikolov, koji je zabeležio 23 poena.
Bronzanu medalju osvojila je Poljska, koja je u meču za treće mesto savladala Češku 25:18, 23:25, 25:22, 25:21.
Odbojkaši Srbije su zauzeli deseto mesto na SP.
Naredno Svetsko prvenstvo 2027. godine biće održano u Poljskoj.
