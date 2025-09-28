Slušaj vest

Muška odbojkaška reprezentacija Italije odbranila je titulu šampiona planete, pošto je u finalu Svetskog prvenstva na Filipinima savladala Bugarsku rezultatom 3:1, po setovima 25:21, 25:17, 17:25, 25:10.

Odbojkaši Italije su stigli do pete titule svetskog šampiona u istoriji. Italija je prethodno bila svetski šampion 1990, 1994, 1998. i 2022. godine.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Juri Romano sa 22 poena. U reprezentaciji Bugarske najbolji je bio Aleksandar Nikolov, koji je zabeležio 23 poena.

Bronzanu medalju osvojila je Poljska, koja je u meču za treće mesto savladala Češku 25:18, 23:25, 25:22, 25:21.
Odbojkaši Srbije su zauzeli deseto mesto na SP.

Naredno Svetsko prvenstvo 2027. godine biće održano u Poljskoj.

Ne propustiteOstali sportoviNIKOLA GRBIĆ STIGAO DO SVETSKE BRONZE! Srbin vodio Poljake do medalje!
Nikola Grbić
Ostali sportoviBUGARI BLIZU KROVA SVETA! Pala je i Češka, još jedan korak do zlatne medalje za naše komšije!
Odbojkaška reprezentacija Bugarske
Ostali sportoviIZGUBILI PRVI SET, PA DODALI GAS I POBEDILI! Odbojkaši Češke savladali Iran i plasirali se u polufinale Svetskog prvenstva
profimedia-1040141034.jpg
Ostali sportoviPOČISTILI BELGIJANCE U ČETVRTFINALU! Odbojkaši Italije se plasirali u polufinale Svetskog prvenstva!
profimedia-1039825354.jpg

 BONUS VIDEO:

Probali da porkadu Srbiju na Svetskom prvenstvu Izvor: Arena 1 Premium