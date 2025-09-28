Slušaj vest

Muška odbojkaška reprezentacija Italije odbranila je titulu šampiona planete, pošto je u finalu Svetskog prvenstva na Filipinima savladala Bugarsku rezultatom 3:1, po setovima 25:21, 25:17, 17:25, 25:10.

Odbojkaši Italije su stigli do pete titule svetskog šampiona u istoriji. Italija je prethodno bila svetski šampion 1990, 1994, 1998. i 2022. godine.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Juri Romano sa 22 poena. U reprezentaciji Bugarske najbolji je bio Aleksandar Nikolov, koji je zabeležio 23 poena.

Bronzanu medalju osvojila je Poljska, koja je u meču za treće mesto savladala Češku 25:18, 23:25, 25:22, 25:21.

Odbojkaši Srbije su zauzeli deseto mesto na SP.

Naredno Svetsko prvenstvo 2027. godine biće održano u Poljskoj.

BONUS VIDEO: