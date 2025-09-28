Pogačar je poslednjih 66 kilometara vozio sam i na kraju pobedio sa minut i 28 sekundi prednosti ispred Belgijanca Remka Evenepula
SLOVENAC NAJBOLJI NA PLANETI: Tadej Pogačar odbranio titulu svetskog prvaka
Slovenački bciklista Tadej Pogačar osvojio je danas titulu svetskog šampiona na prvenstvu u Kigaliju u Ruandi.
Tadej Pogačar Foto: Laurent Cipriani / AFP / Profimedia, Belga / ddp USA / Profimedia, AP Photo/Daniel Cole
Na prvom prvenstvu koje je održano u Africi Slovenac je osvojio svoju drugu uzastopnu titulu svetskog prvaka.
Pogačar je deonicu dugu 267 kilometara prešao za šest sati, 21 minut i 20 sekundi.
Pogačar je poslednjih 66 kilometara vozio sam i na kraju pobedio sa minut i 28 sekundi prednosti ispred Belgijanca Remka Evenepula. Treće mesto zauzeo je Irac Ben Hili.
