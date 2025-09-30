Slušaj vest

Automoto sport zna da bude veoma surov i česti su udesi i sudari, te se neretko dese i tragični ishodi.

Ipak, jedna trka, održana u našem komšiluku, pomerila je granice surovosti.

Trka Svetskog prvenstva u motorciklizmu koja se 1990. godine održala u Rijeci, na čuvenoj stazi "Grobnik", i dan danas je ostala upisana u istoriji kao jedna od najsurovijih i najbrutalnijih.

Vozači su izašli na stazu 17. juna 1990. godine, a već od prvog kruga bilo je jasno da se trka neće završiti mirno i bez problema.

Vozači su padali kao čunjevi, motori su leteli po stazi, a lekari u bolnicama imali su pune ruke posla jer su im stigli mnogi povređeni takmičari sa "Grobnika".

Staza "Grobnik" postala je aktivna kada je "Preluk" zabranjen zbog opasnosti, ali se pokazalo da ništa bolje nije ni na drugom mestu, te su prisutni gledali pravi haos i opštu ludnicu. I, ne samo da su gledali, već su se potrudili da aktivno učestvuju u tom haosu! Potezi pojedinih navijača koji su prošetali stazom za vreme trke i reakcije besnih motorciklista i dan danas se prepričavaju!

Kristijan Saron na treningu je slupao svoju Jamahu i zadobio težak potres mozga i iščašenje desnog ramena, a ništa bolje nije prošao ni Vilko Zelenberg koji je na kraju imao i sreće kada je motorom odleteo u publiku.

Pravo je čudo da niko nije stradao na ovoj trci, a kako je sve izgledalo pogledajte u sledećim snimcima...

