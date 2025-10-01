Slušaj vest

Angelina je ostvarila veliki uspeh, osvojila je bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu u Tokiju, ali je prošla kroz ozbiljnu dramu u finalu.

Nakon što je tri puta bila neuspešna na visini od dva metra, naša atletičarka je morala da čeka skokove rivalki, a cela situacija je bila prilično stresna za nju.

U jednom momentu je bila uplakana u zagrljaju Elenor Peterson, Australijanke, koja je Angelini pružila podršku u teškim trenucima.

Elenor je sada objavila fotografije sa Angelinom i poručila sledeće:

"Poseban trenutak sa Angelinom Topić dok čeka svoju bronzanu medalju. Ponekad nije sve u rezultatima, već u trenucima koje delimo sa drugima. Ovaj trenutak ću zauvek čuvati, jer su moja dela moje jedino pravo vlasništvo", napisala je Paterson.

Brzo se javila Angelina.

"Jedna od najljubaznijih duša koje znam. Blagoslovena sam što te zovem prijateljicom Elenor, hvala ti", poručila je u komentaru Topićeva.

Inače, Elenor je i nakon finala emotivno govorila o Srpkinji.

"Da sam ja skočila 2 metra i uzela to od nje, zapravo bih sada radije to dala njoj. Bio je to divan trenutak u kojem sam mogla biti starija sestra. Angelina je bila prilično uznemirena i preplavljena nervozom oko toga da li je osvojila bronzu. Zato sam je dovela do sebe i držale smo se zagrljene kraj ograde i čekale. Delovalo je kao skoro pola sata", rekla je Paterson nakon finala.

