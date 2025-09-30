Slušaj vest

Na Prvenstvu Evrope u drumskom biciklizmu, koje se održava u dva susedna departmenta na jugoistoku Francuske „Drôme-Ardèche“ od 1. do 5. oktobra 2025.Srbija će imati tri takmičara.

U konkurenciji seniora olimpijac Ognjen Ilić će na megdan najboljim asovima Evrope, a u konkurenciji juniora boje Srbije će braniti Rastko Nikačević i Igor Davidov.

Oni će se takmičiti i u trci na hronometar i u drumskoj trci pod budnim okom selektora Miloša Miladinovića.

Prvog dana šampionata, 1. oktobra na programu je individualni hronometar i za juniore i za seniore.

Drumska trka juniora je 3. oktobra, u petak. Seniori zatvaraju prvenstvena nadmetanja 5. oktobra, u nedelju.