Prvog dana šampionata, 1. oktobra na programu je individualni hronometar i za juniore i za seniore
DRUMSKI BICIKLIZAM: Srbija sa tri predstavnika na Evropskom prvenstvu
Na Prvenstvu Evrope u drumskom biciklizmu, koje se održava u dva susedna departmenta na jugoistoku Francuske „Drôme-Ardèche“ od 1. do 5. oktobra 2025.Srbija će imati tri takmičara.
U konkurenciji seniora olimpijac Ognjen Ilić će na megdan najboljim asovima Evrope, a u konkurenciji juniora boje Srbije će braniti Rastko Nikačević i Igor Davidov.
Oni će se takmičiti i u trci na hronometar i u drumskoj trci pod budnim okom selektora Miloša Miladinovića.
Drumska trka juniora je 3. oktobra, u petak. Seniori zatvaraju prvenstvena nadmetanja 5. oktobra, u nedelju.
